GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Ein Radfahrer ist am Donnerstagnachmittag, 21.04.2022, auf der Bundesstraße 23 nach einem Zusammenstoß mit einem Lkw verstorben. Die Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen ermittelt zur Klärung der Unfallursache.

Am 21.04.2022 gegen 16.30 Uhr kam es in Garmisch-Partenkirchen zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 77-Jähriger aus der Marktgemeinde befuhr mit seinem Fahrrad die Einfädelspur vom Industriegebiet Loisachauen kommend und wollte auf Höhe der Kläranlage auf die B23 in Richtung Süden, Ortseingang Garmisch einfahren. Zur gleichen Zeit fuhr auf der B23, ebenfalls in Fahrtrichtung Garmisch ein LKW. Der Radfahrer zog nach links auf die Bundesstraße und wurde hierbei von dem von hinten kommenden LKW erfasst und von seinem Fahrrad geschleudert. Dabei verletzte er sich schwer im Kopf- und Rückenbereich. Diese Verletzungen führten letztlich, trotz Reanimationsversuchen, zum Tod des Radfahrers. Der 67-jährige italienische LKW Fahrer stand unter Schock und musste im Klinikum behandelt werden. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Bundesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme und Begutachtung bis ca. 20.45 Uhr komplett gesperrt.