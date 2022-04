RAUBLING, LKR. ROSENHEIM. Am Donnerstagnachmittag, 21. April 2021, brach ein Brand in einer Wohnung in der Wendelsteinstraße in Raubling aus. Bei dem Brand wurde eine Person schwer verletzt und musste mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm die Ermittlungen.

Über den Notruf der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd wurde am Donnerstag, gegen 17.50 Uhr, schwarzer Rauch aus einer Wohnung im 1. Obergeschoss in der Wendelsteinstraße in Raubling mitgeteilt.

Das Feuer konnte durch die örtlichen Feuerwehren sehr rasch abgelöscht werden. Der 59-jährige Wohnungsinhaber wurde mit schweren Verletzungen durch Einsatzkräfte der Feuerwehr aus der Wohnung gerettet. Der Mann wurde nach medizinischer Erstversorgung durch den Rettungsdienst vor Ort mit lebensbedrohlichen Verletzungen mittels Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der entstandene Sach- bzw. Gebäudeschaden dürfte im mittleren fünfstelligen Eurobereich liegen.

Noch vor Ort übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, Zweigestelle Rosenheim, die ersten Untersuchungen am Brandort. Zur genauen Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.