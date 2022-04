ALTENMARKT AN DER ALZ, LKR. TRAUNSTEIN. Am frühen Donnerstagnachmittag ereignete sich am Bahnübergang in der Traunsteiner Straße ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Eine 82-jährige Dame überquerte den Bahnübergang, wurde von einem herannahenden Zug erfasst und dabei tödlich verletzt. Die Polizeiinspektion Trostberg hat unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Am frühen Nachmittag des 21.04.2022 ereignete sich ein tödlicher Bahnunfall in Altenmarkt an der Alz. Eine 82 - jährige Dame aus Stein an der Traun wollte an der Traunsteiner Straße den Bahnübergang in Richtung Traunreut überqueren. Die ältere Dame schob hierbei ihr Rad auf dem linken Gehweg, auf dem es in dieser Fahrtrichtung keine eigene Schranke gibt, über den Bahnübergang und übersah den von rechts aus Richtung Traunreut kommenden Regionalzug.

Trotz Rotlicht, heruntergelassenen Schranken auf der Hauptstraße und einer eingeleiteten Notfallbremsung konnte der Zusammenstoß seitens des Lokführers nicht mehr verhindert werden. Die 82 - jährige erlag noch an der Unfallörtlichkeit ihren Verletzungen.

Aufgrund der länger andauernden Unfallaufnahme musste die Traunsteiner Straße für längere Zeit komplett gesperrt werden. Die Feuerwehr aus Altenmarkt kümmerte sich hierbei um die Verkehrsumleitung. Auch die Bundespolizei aus Freilassing war während der Unfallaufnahme vor Ort. Die Fahrgäste des Zuges sowie der Lokführer wurden durch den Unfall nicht verletzt.