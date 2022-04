TAUBERRETTERSHEIM, LKR. WÜRZBURG. Am späten Donnerstagnachmittag kollidierte ein Leichtkraftrad bei einem Überholmanöver mit einem Pkw. Der Rollerfahrer wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, das letztlich jede Hilfe zu spät kam. Die Staatsstraße 2269 musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

Gegen 16:00 Uhr befuhr ein 57-Jähriger Landkreisbewohner mit einem Leichtkraftrad die Staatsstraße von Tauberrettersheim in Richtung Schäftersheim. Kurz nach Tauberrettersheim setzte der Rollerfahrer nach bisherigen Erkenntnissen zu einem Überholmanöver an und kollidierte dabei frontal mit einem ihm entgegenkommenden Pkw. Durch den Unfall zog sich der 57-Jährige derart schwere Verletzungen zu, dass letztlich jede Hilfe zu spät kam. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Der Audi-Fahrer blieb unverletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Neben Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr war auch ein Notarzt und ein Rettungshubschrauber vor Ort.

Die Polizeiinspektion Ochsenfurt übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache, zu denen auch eine Sachverständige hinzugezogen wurde. Die Staatsstraße blieb für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.