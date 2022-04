Gemeinsame Presseerklärung des Polizeipräsidiums Oberfranken und der Staatsanwaltschaft Coburg

NEUSTADT B.COBURG, LKR. COBURG. Nach dem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus am 3. April 2022, erlag die 81-jährige Bewohnerin in einem Klinikum ihren Verletzungen.

Die durch Rettungskräfte evakuierte und vorerst erfolgreich reanimierte 81-jährige Frau starb aufgrund ihrer erlittenen schweren Verletzungen zwei Tage später in dem Krankenhaus.

Kriminalpolizeiliche Ermittlungen ergaben, dass es nach derzeitigem Stand aufgrund von Werkstattarbeiten des 83-jährigen Ehemanns im ersten Obergeschoss des Hauses zum Ausbruch des Brandes in der Sonneberger Straße kam.

Die Coburger Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft Coburg ermitteln nun gegen den 83-Jährigen wegen fahrlässiger Brandstiftung und fahrlässiger Tötung.