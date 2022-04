Stefan Schwind nach mehr als 42 Dienstjahren im Ruhestand

Die Karriere des scheidenden Polizeichefs hatte mit der Einstellung im Oktober 1979 bei der Bereitschaftspolizei in Würzburg begonnen. Nach erfolgreich bestandener Anstellungsprüfung leistete Stefan Schwind mehrere Jahre Dienst in der bayerischen Landeshauptstadt, bis ihm im Jahr 1992 aufgrund seiner hervorragenden Leistungen der Aufstieg in die dritte Qualifikationsebene (ehemals gehobener Dienst) gelang. Als frisch ernannter Polizeikommissar verschlug es ihn für weitere vier Jahre nach München, bis er im September 1996 in seine unterfränkische Heimat zurückkehrte. Dort war er noch einige Zeit Dienstgruppenleiter bei der Verkehrspolizei, bis er im Januar 2012 das Amt des Verfügungsgruppenleiters und zugleich stellvertretenden Dienststellenleiters in Marktheidenfeld antrat. Seine Karriere krönte Schwind im Oktober 2019 mit der Übernahme des Chefpostens der schönen Spessart-Dienststelle. Nach mehr als 42 Jahren im Polizeidienst tritt Stefan Schwind nun seinen wohlverdienten Ruhestand an.

„Mit Dir verabschiedet sich ein alter Weggefährte in den Ruhestand. Wir sind uns mehrfach auf unserem Dienst- und Lebensweg begegnet und haben Teile davon gemeinsam beschritten. Für Deinen Ruhestand wünsche ich Dir nur das Beste, vor allem aber Gesundheit!“

(Polizeipräsident Detlev Tolle zu EPHK Stefan Schwind)

Michael Zimmer als neuer Inspektionsleiter vorgestellt

Die Nachfolge von Schwind wird Polizeihauptkommissar Michael Zimmer antreten, der aufgrund seiner langjährigen Tätigkeit als Pressesprecher des Polizeipräsidiums Unterfranken nicht nur im Kollegenkreis sondern auch in der Medienlandschaft bestens bekannt ist. Er hatte seine Ausbildung im September 1997 bei der Bereitschaftspolizei in Würzburg begonnen. Nach erfolgreichem Abschluss und eineinhalb Jahren Dienst in der Landeshauptstadt München, gelang ihm die direkte Rückkehr in seine Heimatstadt Aschaffenburg, wo er als Streifenbeamter herausragende Arbeit leistete. Folgerichtig wurde auch er für den Aufstieg in die dritte Qualifikationsebene zugelassen. Das hierzu notwendige Studium schloss er im Jahr 2009 erfolgreich ab. Ein Jahr später wechselte Zimmer von Aschaffenburg in die Pressestelle des Polizeipräsidiums Unterfranken. Nicht nur hier übernahm der Polizeihauptkommissar Führungsaufgaben. Er konnte auch bereits als Dienststellenleiter seine Führungsqualitäten unter Beweis stellen, als er im September 2014 für ein halbes Jahr die Leitung der Polizeiinspektion Alzenau übernahm.

„Herzlichen Dank für alles, was Du über ein Jahrzehnt lang eindrucksvoll in unserer Pressestelle geleistet hast. Du warst und bist das Gesicht der unterfränkischen Polizei. Für Deine neue verantwortungsvolle Aufgabe wünsche ich Dir stets eine glückliche Hand!“

(Polizeipräsident Detlev Tolle zu PHK Michael Zimmer).

Annette Fröhlich interimsmäßig bis August Dienststellenleiterin

Michael Zimmer, der aktuell noch kommissarisch mit der Leitung des Präsidialbüros betraut ist, wird seinen Dienst noch bis einschließlich August im Polizeipräsidium Unterfranken in Würzburg verrichten. Bis er Anfang September den Chefposten übernimmt, wird die Leiterin der Polizeistation Gemünden, Polizeihauptkommissarin Annette Fröhlich interimsmäßig die Dienststelle in Marktheidenfeld leiten.

Feierstunde im Rathaus Marktheidenfeld

Neben den genannten Hauptprotagonisten und dem unterfränkischen Polizeipräsidenten nahmen auch zahlreiche Ehrengäste, u.a. auch die stellvertretende Landrätin des Landkreises Main-Spessart, Frau Pamela Nembach, teil. Grußworte sprachen Herr MdL Thorsten Schwab sowie der Erste Bürgermeister der Stadt Marktheidenfeld, Herr Thomas Stamm. Feierlich umrahmt wurde die Feierstunde vom Bläserensemble „Pantherblech“ unter der Leitung von Polizeihauptkommissar Hagen Strohmenger (III. Bereitschaftspolizeiabteilung Würzburg).