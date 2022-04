0778 - Betrugsmasche mittels falscher Sparkassen - SMS

Landkreis Dillingen - Gleich zweimal wurden Anwohner aus dem Raum Wertingen und Schwenningen Opfer von Betrugshandlungen. Beide erhielten bereits im Februar 2022 und am 11.04.2022 eine Mitteilung von einem angeblichen Mitarbeiter der Sparkasse. Dieser erklärte, dass es zu einer Umstellung des TAN-Verfahrens gekommen ist und verschickte per SMS einen Link zur vermeintlichen Hausbank. Dort wurden dann mittels der von den Geschädigten herausgegebenen TAN Nummern unrechtmäßige Abbuchungen durchgeführt. Insgesamt ergaunerten die Betrüger dadurch Zahlungen in Höhe von 1.100 Euro.

Die Polizei rät erneut, niemals telefonisch persönliche Daten, Kontodaten oder Vermögensverhältnisse weiterzugeben. Seriöse Unternehmen und Banken werden solch sensible Daten niemals auf diesem Weg abfragen.

Geben sie niemals PIN oder TAN Nummern an dritte Personen weiter. Bei Zweifeln an der Glaubwürdigkeit solcher Anrufe sollte das Gespräch beendet und bei der Hausbank oder Behörde persönlich zurück gerufen werden.

Weitere Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de

0779 - Ehestreit eskaliert

Dillingen - Nach einem Ehestreit floh eine 33-jährige Ehefrau aus dem westlichen Landkreis Dillingen aus der gemeinsamen Wohnung und fuhr mit ihrem Pkw davon. Daraufhin nahm ihr 54 jähriger Ehemann die Verfolgung auf und setzte ihr nach. Die Ehefrau informierte daraufhin die Polizei, welche den Pkw des Ehemannes schließlich bei Steinheim einholen und anhalten wollte. Dieser widersetzte sich jedoch der Anhaltung und fuhr stattdessen mehrfach auf den Pkw seiner Ehefrau auf. Durch den Aufprall wurde der Pkw der 33 Jährigen von der Straße abgedrängt und kam in einem Feld zum Stehen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 5500 Euro. Die 33 jährige Ehefrau wurde durch den Aufprall leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Gegen den 54 jährigen Fahrer wird nun unter anderem wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

0780 - Großer Feuerwehreinsatz

Wallerstein - Am gestrigen Mittwoch, gegen 11:30 Uhr mussten ca. 40 Einsatzkräfte der Feuerwehren Wallerstein, Baldingen, Ehringen und Löpsingen ausrücken, um einen Brand in der Hauptstraße zu löschen.

Vermutlich entzündete sich eine der Mülltonnen hinter einer Garage selbst. Da im Bereich der Mülltonnen, Brennholz gelagert war, griff das Feuer schnell um sich.

Aufgrund des unverzüglichen Einsatzes der Feuerwehr, konnte verhindert werden, dass das Feuer auf die Garage übergriff. Personen wurden zum Glück nicht gefährdet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

0781 - Geschwindigkeitskontrolle mit dem Blitzanhänger

Donauwörth - Die Verkehrspolizeiinspektion (VPI) Donauwörth hatte über die Osterfeiertage einen Geschwindigkeitsmesscontainer an der Bundesstraße 16 in Donauwörth auf Höhe der Einmündung zum Naherholungsgebiet Riedlingen (Posthof) aufgestellt, da an dieser Stelle zahlreiche Fußgänger und Radfahrer die Bundesstraße queren. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt dort 60 Km/h.

Das Ergebnis der Messung, die in der Zeit von Gründonnerstag, 14:00 Uhr, bis zum gestrigen Mittwoch, 14:00 Uhr, erfolgte, liegt nun vor:

Die in Fahrtrichtung Tapfheim/Dillingen durchgeführte Messung hatte einen Gesamtdurchlauf von 41.744 Fahrzeugen. Es müssen insgesamt 634 Geschwindigkeitsverstöße bearbeitet werden. Darunter fallen auch 75 Anzeigen sowie 13 Fahrverbote.

9 Verkehrsteilnehmer waren sogar mit Geschwindigkeiten von über 100 Km/h unterwegs. Aufgeschlüsselt auf die Feiertage fielen an Karfreitag 114 Verwarnungen, 7 Anzeigen mit 1 Fahrverbot (117 Km/h um 18.40 Uhr), an Ostersonntag 87 Verwarnungen, 12 Anzeigen mit zwei Fahrverboten (125 Km/h um 21.22 Uhr, 108 Km/h um 00.47 Uhr) sowie an Ostermontag 91 Verwarnungen, 13 Anzeigen mit 4 Fahrverboten(112 Km/h um 21.53 Uhr, 105 Km/h um 23.53 Uhr) an.

Die VPI Donauwörth hatte die Messung vorab angekündigt und den Messcontainer deutlich sichtbar aufgestellt. Vor dem Hintergrund der Ergebnisse wird die VPI Donauwörth die Örtlichkeit in dieser Saison schwerpunktmäßig überwachen.

------------------ in Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg ----------------

0775 - Tödlicher Verkehrsunfall - Unfallverursacher flüchtig – Nachtrag: Fahrer und Beifahrer stellen sich bei der Polizei in Baden-Württemberg – Haftbefehle erlassen



Mit Pressemeldung vom 16.04.2022 veröffentlichte die PI Aichach folgendes:



Allenberg - Am Samstag, den 16.04.2022, fanden Zeugen gegen 00:50 Uhr auf dem Geh-und Radweg parallel der Kreisstrasse AIC 2, zwischen Allenberg und Höfarten, eine 23-jährige Frau leblos auf. Ein sofort hinzugezogener Notarzt konnte das Leben der schwerstverletzten Frau nicht mehr retten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen stammende 23-Jährige als Fußgängerin im Bereich der Auffindestelle unterwegs war und von einem bislang unbekannten Pkw angefahren und tödlich verletzt wurde. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei leitete noch in der Nacht umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, ein. Diese führten bislang nicht zur Ermittlung des Fluchtfahrzeuges bzw. des verantwortlichen Fahrers. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde ein Gutachter zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen.



Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Aichach unter der Telefonnummer 08251/8989-0, in Verbindung zu setzen.



Weitere Angaben können derzeit aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gemacht werden.

----------------------------------------------- ab hier neu: -----------------------------------------------



Seitens der Polizeiinspektion Aichach wurde zur beweissicheren Ermittlung des verantwortlichen Fahrzeugführers eine vierköpfige Arbeitsgruppe gebildet, die von Fachkräften der Kriminalpolizei unterstützt wurde. Nach umfangreichen polizeilichen Ermittlungen in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Augsburg konnten die Tatverdächtigen identifiziert und im Laufe des 20.04.2022 die Beweislage soweit verdichtet werden, dass die Festnahme noch für den gleichen Tag vorbereitet wurde. Hilfreich für die Ermittlungen war, dass das Tatfahrzeug in relativ engem zeitlichem Zusammenhang aufgefunden wurde und dadurch entsprechende Spuren gesichert werden konnte.

Noch während der Vorbereitung der Festnahme, stellten sich dann am gestrigen Mittwoch (20.04.2022) in den frühen Nachmittagsstunden die beiden tatverdächtigen Brüder (im Alter von 28 und 29 Jahren) aus dem Landkreis Freising bei einer Polizeidienststelle in Baden-Württemberg. Sie wurden noch am späten Abend von Polizeikräften aus Augsburg dort abgeholt und in den Polizeiarrest im Dienstgebäude des PP Schwaben Nord eingeliefert.

Derzeitigen Erkenntnissen zufolge waren die Brüder mit einem 1er BMW zur Unfallzeit auf der Kreisstraße von Allenberg kommend in Richtung Schiltberg unterwegs. Hier kam es dann Höhe Höfarten zu einem Zusammenstoß mit der sich wohl mitten auf der Straße befindlichen 23-jährigen Fußgängerin, die aufgrund der Wucht des Aufpralls sofort tot gewesen sein muss, wie eine durchgeführte Obduktion ergab - wobei die Fahrgeschwindigkeit und die Erkennbarkeit der Getöteten auf der Straße, sowie die weiteren Umstände des Unfallgeschehens noch Gegenstand der noch nicht abgeschlossenen gutachterlichen Untersuchung sind.

Im weiteren Verlauf seien dann Fahrer und Beifahrer ausgestiegen und hätten nach dem Unfallopfer geschaut, sind dann aber weitergefahren, als sie das Unfallopfer tot vorfanden.

Die Brüder wurden am heutigen Donnerstag (21.04.2022) dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Augsburg vorgeführt, der die von der Staatsanwaltschaft Augsburg beantragten Haftbefehle eröffnete.

Der gegen den 29-jährigen Fahrer wegen fahrlässiger Tötung sowie Fahrerflucht (unerlaubtes Entfernen vom Unfallort) beantragte Haftbefehl wurde erlassen und in Vollzug gesetzt. Der 29-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und sitzt nun in Untersuchungshaft.

Der gegen den 28-jährigen Beifahrer wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort beantragte Haftbefehl wurde ebenfalls antragsgemäß erlassen und in Vollzug gesetzt. Auch der 28-Jährige wurde daher in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert und sitzt ebenfalls in Untersuchungshaft.

Aufgrund der noch laufenden Ermittlungen können derzeit – auch nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft - keine weiteren Auskünfte erteilt werden.