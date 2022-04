NIEDERLAUER, LKR. RHÖN-GRABFELD. Von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Einbrecher aus einem Firmengebäude Drohnen im Wert von einigen zehntausend Euro entwendet. Den Tätern gelang es, unerkannt zu entkommen. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft dabei nun auch auf Zeugenhinweise.



Nach derzeitigem Ermittlungsstand muss sich der Einbruch im Zeitraum zwischen Dienstagabend, 23.45 Uhr, und Mittwochfrüh, 03.30 Uhr, ereignet haben. Offenbar waren die Täter gewaltsam durch ein Fenster in das Firmengebäude in der Industriestraße eingedrungen. Sie entwendeten im Anschluss die Drohnen und entkamen damit in unbekannte Richtung.



Um die Tat aufklären zu können, hofft die Kriminalpolizei Schweinfurt nun auch auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet, das mit dem Einbruch in Zusammenhang stehen könnte?

Wer ist im Bereich der Industriestraße auf verdächtige Personen oder ein verdächtiges Fahrzeug aufmerksam geworden?

Wer hat die Täter vielleicht sogar beim Verladen der Beute beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die zur Aufklärung des Falles beitragen könnten?

Mögliche Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 09721/202-1731 mit der Kriminalpolizei Schweinfurt in Verbindung zu setzen.