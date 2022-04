NÜRNBERG. (503) Zwischen Dienstag (19.04.2022) und Mittwoch (20.04.2022) brachen Unbekannte in eine Schule im Nürnberger Westen ein und verursachten hohen Sachschaden. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Im Zeitraum von 19:00 Uhr (Dienstag) bis 10:30 Uhr (Mittwoch) brachen Unbekannte in die Geschwister-Scholl-Realschule in der Muggendorfer Straße in Nürnberg ein.

Die Einbrecher verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zu den Räumlichkeiten der Schule. Im Gebäude brachen sie die Tür zum Lehrerzimmer auf und durchsuchten dort mehrere Schließfächer. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf circa 15.000 Euro geschätzt. Die Höhe des Entwendungsschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.



Erstellt durch: Lisa Hierl / bl