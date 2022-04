578. Kellerbrand in Mehrfamilienhaus – Ottobrunn

Am Mittwoch, 20.04.2022, kehrte eine 22-Jährige, gegen 21:40 Uhr, zu ihrer Wohnung zurück und konnte einen deutlichen Rauchgeruch aus dem Keller wahrnehmen. Sie begab sich in den Keller und konnte vor dem dortigen Trockenraum eine brennende Kerze feststellen. Es waren mehrere Wäscheleinen in diesem Raum gespannt, wobei die Wäsche auf einer der Leinen komplett abgebrannt war. Durch die Feuerwehr wurde der Keller gelüftet.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

579. Zwei ausgebrochene Pferde durch Unterstützung der Polizei eingefangen – Landkreis München

Am Donnerstag, 21.04.2022, gegen 06:40 Uhr, meldeten sich mehrere Verkehrsteilnehmer, die auf der Autobahn A8 zwischen München und Salzburg unterwegs waren beim Polizeinotruf 110 und gaben an, dass zwei freilaufende Pferde auf der Fahrbahn unterwegs seien. Aufgrund dessen wurden mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Nach der ersten Absuche der eingesetzten Streifen konnte festgestellt werden, dass sich die Pferde nicht mehr auf der Autobahn, sondern auf der Landstraße Richtung Sauerlach befinden. Da die beiden Tiere jedoch ihren Standort immer wieder wechselten und zeitweise durch Wälder liefen, wurden zur Unterstützung ein Hubschrauber und die Reiterstaffel des Polizeipräsidiums München hinzugezogen.

Im weiteren Verlauf hielten sich die Pferde in Richtung Lanzenhaarer Straße zwischen Oberhaching und Sauerlach auf. In der Nähe des Kieswerks in der dortigen Gegend, konnten die Pferde gestoppt und durch die eingetroffenen Teams der Reiterstaffel beruhigt werden. Im Anschluss wurden sie ihren Verantwortlichen übergeben.