KEMPTEN. Am 20.04.2022 gegen 12:20 Uhr verließ eine Frau eine Bankfiliale im Bordkorbweg. Kurz nach dem Verlassen der Geschäftsstelle entriss ihr ein bislang Unbekannter eine Handtasche mit Bargeld und flüchtete vom Tatort. Wer hat den Vorfall beobachtet?

Die Frau holte zuvor in der Geschäftsstelle der Sparkasse Geld ab und packte es in ihre Handtasche. Nach dem Verlassen des Gebäudes wollte sie zu ihrem Fahrzeug gehen, dass sie in unmittelbarer Nähe der Geschäftsstelle geparkt hatte.

Ein bislang unbekannter Mann näherte sich der Frau und entriss ihr die rote Handtasche. Die 58-jährige Geschädigte rief anschließend laut um Hilfe, woraufhin der Unbekannte sowie ein zweiter Mann, der sich ebenfalls in der Nähe befand, zu Fuß in Richtung Ostbahnhof flüchtete.

Eventuell setzten die beiden Männer ihre Flucht mit einem weißen Kleinwagen fort, zu dem allerdings keine weiteren Details bekannt sind.

Die Polizeiinspektion Kempten leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach den bislang unbekannten Täter ein, bei denen rund zehn Streifenwägen sowie auch ein Hubschrauber der Bundespolizei zum Einsatz kam. Die Fahndung war gegen 14:00 Uhr erfolglos wieder beendet.

Die beiden Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Der Haupttäter war rund 20-30 Jahre alt, etwa 170 cm groß, von schlanker Statur und sprach deutsch. Er trug eine schwarze Hose, einen weißen Kapuzenpulli, dessen Kapuze er aufgesetzt hatte und hatte einen schwarzen Schal vors Gesicht gezogen.

Der zweite flüchtende Mann war ebenfalls rund 20-30 Jahre, alt, ebenfalls rund 170 cm groß und von schlanker Statur.

Die Frau wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Die Kriminalpolizei Kempten hat die Ermittlungen übernommen und richtet folgende Fragen an mögliche Zeugen:

Wer hat die Situation vor der Sparkasse im Brodkorbweg wahrnehmen können? Wer hat die Hilfeschreie der Geschädigten gehört?

Wer hat im Bereich des Brodkorbweges oder des Ostbahnhofes einen oder zwei Männer rennen sehen (eventuell mit einer roten Handtasche) und kann Angaben zur Fluchtrichtung machen?

Wer kann Angaben machen zu einem weißen Kleinwagen (mit oder ohne Insassen), der im Bereich des Brodkorbweges oder des Ostbahnhofes zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr geparkt war oder dort entlangfuhr?

Wer hat im Bereich des Brodkorbweges oder im Ostbahnhof eine rote Handtasche gefunden?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0831 9909-0 an die Kriminalpolizei in Kempten zu wenden.

(KPI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).