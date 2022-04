0764 – Raubüberfall auf Discounter

Aichach – Am gestrigen Dienstag (19.04.2022) kurz vor Ladenschluss gegen 20.00 Uhr wurde die REWE-Filiale im Wittelsbacher Weg von einem bewaffneten Täter überfallen. Ein männlicher Kunde verharrte offenbar in dem Discounter und sprach dann einen Mitarbeiter des Marktes daraufhin an, dass dies ein Überfall sei und hielt dabei eine Waffe in der Hand. Daraufhin dirigierte er den Angestellten in das Büro, wo sich noch ein weiterer Angestellter aufhielt und nahezu zeitgleich eine dritte Angestellte hinzukam. Der Täter entnahm dann aus dem Bürotrakt einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag, fesselte die drei Angestellten und flüchtete anschließend. Das Personal konnte sich kurz darauf befreien und über Notruf die Polizei verständigen. Verletzt wurde bei dem Überfall keiner der Beteiligten.

Eine anschließende Fahndung mit etlichen Polizeistreifen und einem Polizeihubschrauber, sowie Befragungen in der unmittelbaren Umgebung verlief bislang erfolglos.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

ca. 175 cm / ca. 20 Jahre / schlank, athletisch /sprach Hochdeutsch mit heller bzw. hoher Stimme / west-/nordeuropäischer Typ / Gesichtsfarbe: blass; hellhäutig; glatte hellblonde Haare;

Bekleidung: Schwarzer Pullover mit Kapuze, dunkle Jogginghose, helle Turnschuhe, trug eine FFP2 Maske (vermutlich weiß) und war mit einer schwarzen Handfeuerwaffe (Pistole oder Revolver) bewaffnet.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Augsburg unter 0821/323 3810.

0769 – Einbruch in Firma: Pkw entwendet

Donauwörth / Nordheim – Im Zeitraum vom 17. – 19.04.2022 (So/Di.) drangen vermutlich mindestens zwei Täter in ein Firmengebäude in der Rosenstraße 18 (MAN Truck Service) ein, nachdem sie zuvor ein Fenster aufgehebelt hatten. In der Firma durchsuchten und durchwühlten sie diverse Schränke in den Büros und entwendeten einen vorgefundenen Tresor. Mit einem aufgefundenen Fahrzeugschlüssel entwendeten sie anschließend einen auf dem Firmengelände befindlichen grauen Pkw Skoda Octavia Kombi mit Münchner Zulassung. Hierzu mussten die Täter einen Eisenzaun aufschneiden, um mit dem Fahrzeug das Gelände verlassen zu können.

Der Diebstahlschaden beläuft sich auf insgesamt rund 30.000 Euro, der von den Tätern hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 3.000 Euro geschätzt.

Heute Morgen (20.04.2022) wurde der gestohlene Pkw von einem Passanten in einem Waldstück in Langweid entdeckt und der Polizei gemeldet.

Die Kripo Dillingen, die hier die Sachbearbeitung übernommen hat, sucht nun Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen rund um den Tatort schildern können. Ebenfalls werden Zeugen gesucht, die den entwendeten grauen Skoda möglicherweise gesehen haben oder Hinweise über die Fahrstrecke geben können, bzw. wann das Auto in dem Waldstück bei Langweid abgestellt wurde. Insbesondere Jagdberechtigte könnten dabei wichtige Zeugen sein.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kripo Dillingen unter 09071/56-0.

0770 - Pkw-Fahrer flüchtet

Harburg- Eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth führte gestern (19.04.2022) gegen 17:50 Uhr eine Verkehrskontrolle in Harburg durch. Allerdings kam der 37-jährige Pkw-Fahrer der Anhalteaufforderung nicht nach und versuchte über die B 25 in Richtung Nördlingen zu flüchten. Der Pkw konnte schließlich mit Unterstützung durch Nördlinger Streifenbesatzungen in Baldingen gestellt werden. Bei der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass der Fahrer unter Einfluss von Drogen stand, im Besitz von Betäubungsmitteln war, und dass die Kennzeichen für ein anderes Fahrzeug ausgegeben waren. Die Weiterfahrt wurde vor Ort unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den Mann wird nun strafrechtlich ermittelt.

0771 - Teure Glimmstängel

Tagmersheim - Insgesamt 96 Euro kostete einen 38-jährigen Mann aus Eichstätt eine Schachtel Zigaretten und das kam so: Er hatte am 15.04.2022 seine EC-Karte, mit der er sich Zigaretten aus einem Automat in Tagmersheim zog, vergessen wieder mit zunehmen. Erst am darauffolgenden Sonntagvormittag stellte er den Verlust fest und sperrte seine Karte. In der Zwischenzeit jedoch wurde diese Karte von einem

Unbekannten, der sie wohl aus diesem Automat zog, für den Erwerb von zehn Schachteln Zigaretten aus mehreren Zigarettenautomaten mittels Elektronischem

Lastschriftverfahren (ELV) missbräuchlich benutzt. Die Ermittlungen zu Täter und Tatorten laufen.

0772 – Betriebsunfall: Mann flext sich in Wange

Wörleschwang - Am gestrigen Dienstag ereignete sich gegen 14:40 Uhr ein Betriebsunfall bei einer Firma in Wörleschwang. Ein 33-jähriger Arbeiter, der dort Flexarbeiten verrichtete, rutschte mit dem Werkzeug ab und schnitt sich mit der laufenden Flexscheibe ins Gesicht. Er verletzte sich schwer und wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Augsburg Süd verbracht.

0773 - Container auf Baustelle aufgebrochen

Gersthofen - Über die Osterfeiertage betraten die Täter an der Flotowstraße eine Baustelle, auf welchen von verschiedenen Firmen Container stehen. Die Täter zwickten die Schlösser zu den Containern auf, anschließend entwendeten sie Werkzeug, Werkzeugmaschinen, diverses Zubehör und einen Anhänger. Ob die Diebe mit diesem ihre Beute abtransportierten oder schon mit einem größeren Fahrzeug zur Baustelle kamen, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Der genaue Diebstahlswert steht noch nicht fest. Er dürfte sich aber im niedrigen fünfstelligen Eurobereich bewegen.

Hinweise bitte an die PI Gersthofen unter 0821/323 1810.