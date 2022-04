569. Festnahme von zwei Tatverdächtigen nach Diebstahl auf einem Firmengelände – Kirchtrudering

Am Sonntag, 17.04.2022, gegen 20:00 Uhr, kletterten nach ersten Ermittlungen, ein 33-Jähriger und ein 38-Jähriger (beide mit Wohnsitzen in München) über ein verschlossenes Tor einer Firma in Kirchtrudering. Auf dem Gelände wurden zunächst Behältnisse nach Stehlgut abgesucht und im weiteren Verlauf ein Rolltor zu einer Werkstatt hochgeschoben.

Dadurch wurde bei einer zugehörigen Sicherheitsfirma ein Alarm ausgelöst. Diese verständigte die Polizeieinsatzzentrale. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Tatverdächtigen in Tatortnähe festgenommen werden. Neben Werkzeug, welches sich zum Einbruch eignet, wurden weitere Gegenstände bei ihnen gefunden, die bislang noch nicht zugeordnet werden konnten.

Sowohl der 33-Jährige als auch der 38-Jährige wurden der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt und einem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ gegen beide Tatverdächtige Haftbefehle. Der Haftbefehl gegen den 38-Jährigen konnte unter Auflagen außer Vollzug gesetzt werden.

Beide wurden wegen des besonders schweren Fall Diebstahls angezeigt.

Das Kommissariat 52 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

570. Wohnungsbrand; eine Person zwischenzeitlich verstorben – Oberschleißheim

Am Samstag, 16.04.2022, gegen 18:15 Uhr, erreichten den Polizeinotruf Meldungen über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in Oberschleißheim. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei, stand eine Wohnung im dritten Stock des Gebäudes in Oberschleißheim in Vollbrand.

Durch die Feuerwehr konnte die Wohnungsinhaberin, eine 76-Jährige, aus der brennenden Wohnung geborgen und schwerstverletzt mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Zeitgleich wurde eine Sammelstelle für die Anwohner eingerichtet, die aus dem Gebäude evakuiert werden konnten.

Gegen 19:45 Uhr war der Brand gelöscht. Da das Anwesen nach erster Inaugenscheinnahme nicht bewohnbar war, wurden alle Anwohner in der Umgebung untergebracht.

Erste Erkenntnisse des ermittelnden Kommissariats 13 deuten auf eine fahrlässige Brandstiftung hin.

Die 76-Jährige erlag im Verlauf des Montags, 18.04.2022, ihren schweren Verletzungen.

571. Wohnungsbrand – Fürstenried

Am Dienstag, 19.04.2022, gegen 12:30 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Wohnung eines 62-Jährigen in Fürstenried. Ein 37-jähriger Angehöriger, welcher ebenfalls dort wohnhaft ist, stellte das Feuer fest und konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Wohnung brannte komplett aus und ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Der 37-Jährige blieb unverletzt.

Die derzeit geschätzte Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

572. Wohnungsbrand – Mittersendling

Am Dienstag, 19.04.2022, gegen 23:35 Uhr, verließ ein 25-Jähriger aus München kurzzeitig seine Wohnung. Während dessen entwickelte sich in der Wohnung ein Brand, der durch den Hausmeister festgestellt wurde. Dieser verständigte die Feuerwehr, welche den Brand löschen konnte.

Nach ersten Erkenntnissen gab es einen Brandausbruch im Schlafzimmer, das vollkommen ausbrannte. In der restlichen Wohnung entstand ein erheblicher Rußschaden. Die derzeit geschätzte Schadenshöhe beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

573. Raubdelikt – Englischer Garten

Am Freitag, 15.04.2022, gegen 22:00 Uhr, befand sich ein 17-Jähriger aus Dachau gemeinsam mit Freunden im Englischen Garten. Der 17-Jährige trennte sich kurzzeitig von seiner Gruppe. Als er kurz darauf zurückkehrte, wurden seine Freunde bereits von vier unbekannten Personen eingekreist und verbal angegangen.

Der 17-Jährige wurde daraufhin von einem unbekannten Täter zur Herausgabe von Geld aufgefordert und körperlich attackiert. Hierbei wurden ihm Münzgeld und weitere Gegenstände abgenommen. Letztendlich konnten die Freunde des 17-Jährigen die Polizei verständigen und die Täter flüchteten.

Die unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, ca. 175-180 cm groß, ca. 16-18 Jahre alt, schlank, kurze blonde/braune Haare, sprach hochdeutsch; bekleidet mit einer schwarzen dünnen Lacoste-Wollmütze, weißer Pullover, dunkle Jeans, schwarze Pufferweste der Marke Ellesse, weiße Sneaker, schwarze FFP-2-Maske

Täter 2:

Männlich, ca. 170-175 cm groß, ca. 16-17 Jahre alt, sprach hochdeutsch; bekleidet mit einem schwarzen Pullover der Marke Nike, auffälliger weißer Nike-Schriftzug über der gesamten Brust, schwarze Jeans, dunkles Cap

weitere Person:

Männlich, ca. 15-19 Jahre alt, breite sportliche Statur, südländische Erscheinung, schwarze Haare, schwarzer Bart; bekleidet mit einer blau-schwarzen Jacke

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich am Monopteros im Englischen Garten Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.