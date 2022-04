REGENSBURG. Beamte der Zivilen Einsatzgruppe Regensburg konnten in der Nacht zum Sonntag einen mutmaßlichen Heroinhandel unterbinden und stellten in der Folge eine Aufzuchtanlage für „Magic Mushrooms“ sicher.

Am Samstagabend, 16. April 2022, gegen 21.40 Uhr, unterzogen Fahnder der Zivilen Einsatzgruppe Regensburg einen 55-Jährigen in der Furtmayrstraße einer Personenkontrolle. Dabei stellten sie mehrere Gramm Heroin sicher. Der Beschuldigte versuchte noch, das Rauschgift zu schlucken, was durch die Einsatzkräfte zu seinem Schutz mit unmittelbarem Zwang verhindert werden konnte. Hierbei leistete der Beschuldigte Widerstand und wurde dadurch leicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen ergaben Hinweise auf einen möglichen Drogenhändler. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde daraufhin die Wohnung eines 40-jährigen Mannes in der Regensburger Innenstadt durchsucht. Dabei konnte in einem Badezimmer eine Anlage zur Aufzucht sogenannter „Magic Mushrooms“ (psychoaktive Pilze) sichergestellt werden, die den Anfangsverdacht einer Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz begründet.

Beide Beschuldigte wurden nach den polizeilichen Maßnahmen entlassen und sehen nun Ermittlungen wegen verschiedener Delikte nach dem Betäubungsmittelgesetz und dem Strafgesetzbuch entgegen.