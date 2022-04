SCHÖLLNACH (LKRS. DEGGENDORF). Unbekannte brachen am frühen Montagmorgen in einen Schöllnacher Getränkemarkt ein. Die Kripo Deggendorf ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Am Ostermontag, 18.04.2022, gegen 04:00 Uhr, hebelten zwei bislang Unbekannte ein Fenster eines Getränkemarktes im Gewerbepark Leutzing auf und stiegen in den Innenbereich ein. Nach circa einer halben Stunde verließen beide Täter den Getränkemarkt ohne Beute wieder. Ersten Schätzungen zu Folge entstand ein Sachschaden von circa 6.000 Euro. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Straubing hat noch am Ostermontag vor Ort die Ermittlungen aufgenommen.

ZEUGENAUFRUF DER KRIPO DEGGENDORF

Die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat die weiteren Ermittlungen zum Geschehen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise:

Wer hat am 18.04.2022 in der Zeit von 03:30 Uhr bis 05:00 Uhr im Bereich Schöllnach verdächtige Personen wahrgenommen?

Wem sind in diesem Zeitraum im Gewerbepark Leutzing verdächtige Fahrzeuge aufgefallen?

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kripo Deggendorf unter der Telefonnummer 0991/3896-0 in Verbindung zu setzen.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, Pressesprecher, POK Christian Obermeier, Tel. 09421/868-1013

Veröffentlicht: 19.04.2022, 14:00 Uhr