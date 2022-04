BAD KÖTZTING, LKR. CHAM. Am Osterwochenende wurde an einem Wasserkraftwerk eine männliche Wasserleiche aufgefunden. Die Polizei geht derzeit von einem Unglücksfall aus.

Am Ostersonntag, 17. April 2022, gegen 14.15 Uhr kontrollierte ein Verantwortlicher eines Wasserkraftwerks an der Hammermühle in Bad Kötzting die Auffangwanne des zugehörigen Vorrechens und fand dabei eine tote Person auf. Ein hinzugezogener Notarzt stellte den Tod der männlichen Person fest. Die Polizeiinspektion Bad Kötzting wurde verständigt und die Todesfallermittlungen wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übernommen.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand handelt es sich bei der toten Person um einen 62-jährigen Mann aus Furth im Wald. Die bisherigen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Mann etwa 1,5 km vor dem Auffindeort ins Wasser gestürzt ist und ums Leben kam. Bislang haben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden bzw. eine Straftat ergeben. Vielmehr gehen die Ermittler im Moment von einem Unglücksfall aus.