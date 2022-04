REGENSBURG. Vergangene Woche wollte ein Einbrecher die Abwesenheit eines Bewohners des Regensburger Westens nutzen, scheiterte jedoch an dessen Wohnungstüre.



Im Zeitraum zwischen Dienstag, 12. April 2022 und dem Ostersonntag, 17. April 2022, versuchte eine unbekannte Person in eine Wohnung in der Clermont-Ferrand-Allee einzudringen. Der Versuch scheiterte an der massiven Wohnungstüre der im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses gelegenen Wohnung. Die Türe wurde jedoch bei dem Einbruchsversuch erheblich beschädigt, der Sachschaden liegt bei etwa 3000 Euro.

Die Regensburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 0941/506-2888 entgegengenommen.