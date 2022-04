HÖCHSTADT A.D.AISCH/HERZOGENAURACH. (497) Im Laufe der aktuellen Osterferien (08.-18.04.2022) ereigneten sich in Schulen in Höchstadt a. d. Aisch und in Herzogenaurach (Lkrs. Erlangen-Höchstadt) Einbrüche, bei denen die bislang unbekannten Täter vor allem EDV-Geräte entwendeten. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise.



In der Zeit zwischen dem 08.04. (Fr) und dem 18.04.2022 (Mo) drangen die Täter auf noch unbekannte Weise in das Gebäude der Realschule Höchstadt a. d. Aisch in der Rothenburger Straße ein und entwendeten insgesamt 40 Tablets samt Zubehör. Der Wert der gestohlenen EDV-Gerätschaften beträgt rund 25.000 Euro.

Die Realschule Herzogenaurach im Burgstaller Weg wurde im Zeitraum zwischen dem 16.04. (Sa) und dem 18.04.2022 (Mo) ebenfalls zum Ziel von Einbrechern. Die Täter gelangten in diesem Fall über ein Fenster im Erdgeschoss in das Gebäude. Dort brachen die Unbekannten mehrere Türen auf und entwendeten neben Bargeld zwei Tablets. Insbesondere der von den Tätern verursachte Sachschaden schlägt in diesem Fall mit rund 10.000 Euro zu Buche. Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken führten am Tatort eine Spurensicherung durch.

Die Ermittlungen zu den beiden Einbrüchen werden von der Kriminalpolizei Erlangen übernommen. Zeugen, die in den relevanten Zeiträumen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der betroffenen Schulen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu wenden.



Erstellt durch: Michael Konrad / bl