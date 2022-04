565. Mehrere Sachbeschädigungen durch Graffiti – Ismaning

Im Zeitraum zwischen Freitag, 15.04.2022, 23:00 Uhr und Samstag, 16.04.2022, 05:00 Uhr, wurden in Ismaning durch ein oder mehrere unbekannte Täter verschiedene Objekte durch Graffitis beschädigt.

Insgesamt wurden etwa 30 Objekte im Bereich der Wasserturmstraße bis hin zum Schlesierweg beschmiert.

Im Anschluss an die Tathandlung entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Das Kommissariat 23 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Wasserturms, der Wasserturmstraße in Richtung Unterföhringer Straße und Am Hang bis hin zum Spielplatz am Schlesierweg (Ismaning) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 23, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

566. Sturz mit Fahrrad; Person verstirbt im Krankenhaus – Bogenhausen

-siehe Medieninformation vom 18.04.2022, Nr. 560

Wie bereits berichtet, kam es am Mittwoch, 13.04.2022, zu einem Fahrradsturz eines 69-Jährigen aus München. Der Verunfallte verstarb nun am Abend des Samstag, 16.04.2022, aufgrund der Schwere der Verletzungen in einem Krankenhaus.

567. Brand in Mehrfamilienhaus – Neuperlach

Am Montag, 18.04.2022, gegen 13:00 Uhr, erreichten den Polizeinotruf 110 und die Feuerwehr parallel Meldungen über einen Brand im sechsten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in Neuperlach.

Zur Arbeit der Feuerwehr richteten die eingesetzten Streifen vor Ort eine Komplettsperrung und eine Sammelstelle für die Anwohner des Anwesens ein. Zu diesem Zeitpunkt standen augenscheinlich drei Balkone vom sechsten bis zum achten Obergeschoss in Brand. Nach ersten Erkenntnissen brach auf dem Balkon einer Wohnung im sechsten Obergeschoss aus bislang unbekannter Ursache das Feuer aus. Die Wohnungsinhaberin, eine 57-Jährige, war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Im weiteren Verlauf breitete sich das Feuer auf die darüber liegenden Balkone im siebten und achten Stock aus, so dass auch diese in Vollbrand gerieten.

Der eingesetzten Feuerwehr gelang es, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Bei einer ersten Begutachtung der drei betroffenen Wohnungen wurde festgestellt, dass diese aktuell nicht bewohnbar sind. Zudem kam es aufgrund der Hitzeentwicklung zu Brandschäden an der Außenfassade. Die derzeit geschätzte Schadenshöhe beläuft sich auf einen niedrigen sechsstelligen Bereich.

Gegen 15:00 Uhr konnten die Straßen wieder freigegeben werden.

Die weiteren Ermittlungen in dieser Sache werden durch das Kommissariat 13 geführt.

568. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Einbruch in Einfamilienhaus – Sauerlach

Am Sonntag, 17.04.2022, gegen 11:40 Uhr, konnte ein aufmerksamer Zeuge beobachten, wie eine männliche Person um ein Wohnhaus schlich und über ein offenstehendes Fenster in das Haus einstieg. Er verständigte daraufhin den polizeilichen Notruf.

Durch die eingesetzten Beamten konnte der Einbrecher beim Verlassen des Objektes festgenommen werden. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 37-jährigen Rumänen. Bei der Durchsuchung des 37-Jährigen konnten Schmuckgegenstände im Wert von mehreren Hundert Euro aufgefunden werden.

Der 37-Jährige wurde anschließend der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München überstellt.

Das Kommissariat 53 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.