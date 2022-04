KRAIBURG AM INN, LKR. MÜHLDORF. Am späten Montagabend, 18.04.2022, kam es in einer Garage im Kraiburger Ortsteil Kolbing zu einem Brand. Dabei brannten die Garage selbst sowie zwei darin geparkte Fahrzeuge aus. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 70.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand. Die Kripo Mühldorf am Inn hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Kurz vor Mitternacht des gestrigen Ostermontags wurden etwa 90 Einsatzkräfte der Feuerwehren Waldkraiburg, Kraiburg, Pürten, Grünthal, Aschau, St. Erasmus, Jettenbach und Mühldorf in den Kraiburger Ortsteil Kolbing alarmiert, da dort eine Garage in Vollbrand stand. Die Feuerwehren bekämpften den Brand und konnten ein Übergreifen auf das angebaute Wohnhaus verhindern. Die Garage sowie ein darin geparktes Auto und ein Motorrad fielen den Flammen jedoch zum Opfer.

Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 70.000 Euro. Die Kriminalpolizeistation Mühldorf am Inn hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen. Derzeit liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandlegung vor.