Am Samstag, 22.01.2022, 21:00 Uhr, bis Sonntag, 23.01.2022, 11:00 Uhr, versuchte ein damals unbekannter Täter sich gewaltsam Zugang zu einem Verkaufsstand in der Bahnhofsstraße in Pullach zu verschaffen. An Fenster und Eingangstür entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Ein Eindringen in die Räumlichkeiten gelang dem Täter nicht.



Aufgrund einer umfassenden Spurensicherung und sehr intensiven Ermittlungen seitens des Kommissariats 52 in Zusammenarbeit mit der DNA-Auswertung beim Bayerischen Landeskriminalamt, konnte jetzt anhand eines DNA-Treffers ein 16-jähriger Tatverdächtiger mit Wohnsitz in München ermittelt werden. Er wurde wegen des versuchten Diebstahls angezeigt.