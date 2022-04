ASCHAFFENBURG/INNENSTADT. In der Nacht zu Sonntag wurden zwei Männer von einem Unbekannten mehrfach geschlagen und ausgeraubt. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt und sucht dringend Zeugen.

Zwei Männer im Alter von 25 und 31 Jahren gaben am Sonntagmorgen der Polizei gegenüber an, am späten Samstagabend einen unbekannten Mann vor der Diskothek Sedgewick kennengelernt zu haben. Mit diesem seien sie in der Innenstadt gewesen und haben gemeinsam in Lokalitäten Alkohol konsumiert. Da die drei Männer deutlich alkoholisiert waren, wurde ihnen gegen 04:00 Uhr der Zutritt ins „Domino“ vom dortigen Türsteher verweigert. Daraufhin zog das Trio wieder fußläufig davon. Der dunkelhäutige Unbekannte, der laut einer Personenbeschreibung etwa 170cm groß und circa 25 Jahre alt gewesen sein soll sowie glatte Haare und einen Dreitagebart gehabt hatte, trug eine Jeans und eine dunkle Jacke. Er soll zudem spanisch, italienisch und tunesisch gesprochen haben. Nach Angaben der Geschädigten griff sie der bislang unbekannte Mann in der Wermbachstraße an und schlug ihnen mehrfach ins Gesicht. Er entriss einem der beiden dessen Gucci-Tasche und eine Goldkette. In der Tasche befand sich eine größere Summe Bargeld und AirPods. Mit seiner Beute rannte der Unbekannte davon. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifen nach dem Mann blieb ergebnislos.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg ermittelt und sucht Zeugen des Vorfalls. Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.