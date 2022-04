Unbekannte zünden Bengalos

Innenstadt – Am 15.07.2022, gegen 14.30 Uhr, begaben sich mehrere Personen, nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Gruppe von sechs bis sieben Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen, vermummt auf den Balkon im 1. OG eines Cafés in der Bürgermeister-Fischer-Straße und entrollten dort ein Banner mit Verweis auf Kundgebungen am 1. Mai. Gleichzeitig entzündeten sie sog. Bengalische Feuer. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand.

Noch vor dem Eintreffen der unverzüglich alarmierten Streifen flüchteten die bislang Unbekannten. Die PI Augsburg Mitte hat die Ermittlungen zur Identität der Personengruppe aufgenommen und bittet Zeugen des Vorfalls um sachdienliche Hinweise unter 0821/323-2110.

Rollerfahrer betrunken, Beifahrer unter Drogen

Lechhausen – Am Donnerstag (14.04.2022), kurz vor 23 Uhr, kontrollierte eine Polizeistreife zwei Personen, die in der Yorckstraße mit einem Kleinkraftrad unterwegs gewesen waren.

Während der Kontrolle bemerkten die Beamten Alkoholgeruch bei dem 24-jährigen Fahrer des Fahrzeugs. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,9 Promille, der Fahrer wurde entsprechend angezeigt und musste den Heimweg zu Fuß fortsetzen.

Zudem stellten die kontrollierenden Polizisten bei dem 19-jährigen Beifahrer eine geringe Menge Marihuana fest. Das Rauschgift wurde sichergestellt und der Beifahrer erhielt eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz.

Mit über 2 Promille im Stadtgebiet unterwegs

Innenstadt – Am Donnerstag (14.04.2022) befuhr eine 42-jähirge aus dem Landkreis Augsburg mit einem schwarzen VW Polo mit Augsburger Kennzeichen den Klinkerberg in Richtung Innenstadt. Hierbei beobachtete eine Streife, wie sie deutlich in Schlangenlinien und mehrfach über den Mittelstreifen fuhr.

Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest bei der Frau durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von knapp unter 2,5 Promille. Bei der Fahrerin wurde daher eine Blutentnahme durchgeführt und ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Zeugenaussagen zufolge sei die VW-Fahrerin mehrfach über rote Ampeln gefahren und hätte beinahe einen Radfahrer angefahren. Gegen die 42-Jährige wird daher wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Weitere Zeugen, insbesondere der genannte Radfahrer, werden gebeten, sich bei der PI Augsburg Mitte unter 0821/323-2110 zu melden.

Nach Sachbeschädigung im Arrest

Innenstadt – Am 15.02.2022, kurz nach 2 Uhr morgens, beobachteten Anwohner eine Gruppe von fünf jungen Männern, die randalierend durch die Barfüßerstraße zogen und verschiedene Gegenstände – unter anderem einen Mülleimer der Stadt Augsburg – beschädigten.

Als die jungen Männer bemerkten, dass eine Polizeistreife diese kontrollieren wollte, flüchteten sie. Zwei von ihnen, ein 19- und ein 22-jähriger Augsburger, konnten in unmittelbarer Nähe gestellt werden.

Der 22-Jährige zeigte sich äußerst aggressiv und uneinsichtig, setzte sich gegen die vorläufige Festnahme zur Wehr und drohte den eingesetzten Polizisten. Aufgrund dessen wurden zur Unterbindung weiterer Straftaten der Sicherheitsgewahrsam sowie auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme angeordnet. Der junge Mann verbrachte die restliche Nacht im Arrest des PP Schwaben Nord.

Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Sachbeschädigung und versuchter Körperverletzung ermittelt. Die Ermittlungen zu den weiteren Gruppenmitgliedern dauern an.

Einbruch in Wohnung

Hammerschmiede – Im Zeitraum von 13.04.2022, ca. 6.00 Uhr bis 15.04.2022, ca. 14.00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Reiheneckhaus in der Von-Ysenburg-Straße ein.

Über ein Wohnzimmerfenster verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu dem Anwesen. Hierbei entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich. Ob die Täter auch etwas aus dem Anwesen entwendet haben, ist derzeit noch unklar.

Die KPI Augsburg bittet um Zeugenhinweise unter 0821/323-3810.

Zwei Fälle von Sachbeschädigung an Pkw

Lechhausen - In der Nacht von Donnerstag (14.04.2022) auf Freitag beschädigten bislang unbekannte Täter einen in der Waterloostraße geparkten schwarzen Audi Q5 mit ukrainischer Zulassung. Das Heck des Fahrzeugs wurde mit Farbe besprüht. Es entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Die PI Augsburg Ost bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise unter 0821/323-2310.



Innenstadt – Zwischen dem 13.04.2022, 15.00 Uhr, und dem 15.04.2022, 11.00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen in der Wolfgangstraße abgestellten blauen 5er BMW mit Augsburger Kennzeichen.

Das Fahrzeug wurde ringsum zerkratzt, wodurch ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich verursacht wurde.

Die PI Augsburg Mitte bittet Zeugen um Hinweise unter 0821/323-2110.

Nächtliche Fahrstunde endet mit Anzeige

Hochfeld – Am Freitag (15.04.2022), gegen 22.30 Uhr, kontrollierte eine Streifenbesatzung einen Pkw besetzt mit zwei jungen Männern auf einem Parkplatz in der Ilsungstraße.

Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich hierbei um eine Fahrstunde handelte. Der 17-jährige Fahrer war noch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Ob die Halterin des Pkw von der Spritztour wusste und sich ggf. ebenfalls strafrechtlich verantworten muss, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Göggingen – Ein in der Landgerichtstraße geparkter weißer Hyundai I30 mit Augsburger Kennzeichen wurde im Zeitraum von 13.04.2022, ca. 17.30 Uhr, bis 14.04.2022, ca. 11.30 Uhr, durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Der Sachschaden an der linken Front des Pkw dürfte im unteren vierstelligen Bereich liegen.

Zeugenhinweise erbittet die PI Augsburg Süd unter 0821/323-2710.

Unbekannte beschädigten Kleingartenanlage

Antonsviertel - In der Nacht von Freitag (15.04.2022) auf Samstag beschädigten bislang unbekannte Täter diverses Inventar einer Kleingartenanlage in der Stadionstraße.

Die Unbekannten traten Türen ein und rissen Verkehrsschilder in unmittelbarer Nähe zur Anlage aus dem Boden. Teilweise lagen diese auf dem Boden, teils in der angrenzend verlaufenden Wertach.

Die PI Augsburg Süd bittet um sachdienliche Hinweise unter 0821/323-2710.

Nach Körperverletzung betrunken auf dem Fahrrad

Innenstadt – Ein 52-jähriger Augsburger befand sich in der Nacht zu Sonntag in einer Kneipe in der Alten Gasse. Dort wurde er mit steigendem Alkoholpegel fortwährend aggressiver und schließlich einer in der Bar tätigen Sängerin gegenüber handgreiflich und zudringlich.

Der 52-Jährige wurde durch die alarmierte Streife des Platzes verwiesen und erhielt – zunächst – eine Anzeige aufgrund der vorangegangenen Körperverletzung und geäußerter Beleidigungen gegenüber der Sängerin und dem Wirt.

Wenig später stellte eine andere Polizeistreife den Mann auf einem Fahrrad fahrend fest. Aufgrund seines Alkoholpegels von über 2 Promille erhält er nun auch noch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Außerdem leistete der Mann gegen die Maßnahmen der Beamten Widerstand, weshalb er sich zusätzlich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten muss.