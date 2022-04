MITTENWALD, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Zu einem tragischen Bergunfall kam es am Donnerstag, den 14. April 2022, im Bereich der Mittenwalder Bergen. Ein 27-Jähriger verunglückte tödlich. Die Alpine Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd hat unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II die Ermittlungen zum Hergang übernommen.

Eine Bergtour eines 27-jährigen aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck in den Mittenwalder Bergen nahm einen tragischen Ausgang. Der Wanderer war am Donnerstagmorgen allein in Richtung westlicher Karwendelspitze aufgebrochen.

Oberhalb der Mittenwalder Hütte kam es auf schneebedecktem Untergrund zum Absturz über teils steilstes Felsgelände. Dabei zog sich der junge Mann tödliche Verletzungen zu.

Die Absuche durch die Bergwacht Mittenwald wurde noch in der Nacht begonnen, nachdem der bergerfahrene Wanderer von einem Familienmitglied als vermisst gemeldet wurde. Nach Auffindung konnte nur noch dessen Tod festgestellt werden. Die Bergung gestaltete sich sehr aufwendig und erfolgte wegen geringerer Gefährdung der Einsatzkräfte erst am Folgetag durch die Bergwacht sowie Mitgliedern der alpinen Einsatzgruppe des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.

Die Polizei weist nochmals auf die immer noch winterlichen Verhältnisse im Hochgebirge und die damit verbundenen Gefahren hin. Wander- oder Bergtouren bedürfen einer genauen Planung und einer entsprechenden Berücksichtigung dieser Umstände!