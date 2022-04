BAYREUTH. Als eine 52-jährige Bayreutherin am Donnerstagnachmittag nach Hause kam, bemerkte sie, dass in ihrer Küche ein Feuer ausgebrochen war. Gleichzeitig fiel der Bewohnerin auf, dass offenbar jemand ihr Wohnzimmer durchstöbert hatte. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Die 52-Jährige war am Donnerstag mit zwei weiteren Frauen für die Dauer von rund einer Stunde beim Einkaufen. Als sie zu dritt gegen 15.50 Uhr zum Mehrfamilienhaus in der Straße Grüner Baum zurückkamen, bemerkten sie bereits, dass die Haustür offen stand. Außerdem hörten sie einen Rauchmelder in der Wohnung im ersten Stockwerk. Nachdem die Frau ihre Wohnräume betreten hatte, sah sie sich mit einem Feuer in ihrer Küche konfrontiert, dass die drei Frauen auch gemeinschaftlich nicht löschen konnten. Sie brachten sich in Sicherheit und die hinzugerufene Feuerwehr erstickte die Flammen rasch. Gleichzeitig bemerkte die Wohnungsinhaberin, dass bislang Unbekannte in ihrem Wohnzimmer gewütet hatten. Mehrere Schubladen waren geöffnet worden, dabei gingen auch verschiedene Dekorationsartikel zu Bruch. Gestohlen wurde dem ersten Anschein nach zwar nichts, der durch die Verwüstung und das Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich nach erster Schätzung jedoch auf mehrere tausend Euro.

Warum das Feuer in der Küche ausgebrochen ist und ob die Einbrecher auch hierfür verantwortlich sind, versuchen jetzt die Ermittler der Kriminalpolizei Bayreuth zu klären. Hierzu bitten sie die Bevölkerung um Hinweise.

Wem sind am Gründonnerstag in der Zeit von 14.50 Uhr bis 15.50 Uhr im Bereich Grüner Baum/Bernecker Straße/Matrosengasse verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat in dem Mehrfamilienhaus verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wer kann Hinweise auf die bislang unbekannten Einbrecher geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth unter Tel.-Nr. 0921/506-0 entgegen.