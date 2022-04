BAYREUTH. Bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde eine Lagerhalle in der Bernecker Straße zum Ziel von bislang unbekannten Einbrechern. Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Am Donnerstagmorgen, gegen 6.15 Uhr, bemerkte der Inhaber eines Blumenhandels Aufbruchspuren an seiner Lagerhalle. Unbekannte hatten vermutlich in der Nacht zuvor mehrere Lamellen aus einem Rolltor herausgetrennt, um dieses anschließend mit Gewalt zu öffnen. Nachdem sie ins Innere der Halle gelangt waren, brachen sie dort noch eine Bürotür auf und durchsuchten den Raum nach Brauchbarem. Während derzeit noch nicht abschließend geklärt ist, ob den Tätern verwertbares Diebesgut in die Hände fiel, beläuft sich der angerichtete Schaden auf mehrere tausend Euro.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen aufgenommen und richtet folgende Fragen an die Bevölkerung:

Wem sind im Zeitraum von Mittwoch, 18.30 Uhr, bis Donnerstag, 6.15 Uhr, im Bereich Bernecker Straße/Carl-Benz-Straße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen?

Wer hat im Lauf der Nacht verdächtige Geräusche rund um die dortige Lagerhalle wahrgenommen?

Wer kann Hinweise auf die bislang unbekannten Einbrecher geben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Bayreuth unter Tel.-Nr. 0921/506-0 entgegen.