GEFREES, LKR. BAYREUTH. Am Gründonnerstag erhielten in den Nachmittagsstunden insbesondere im östlichen Oberfranken wieder zahlreiche Personen ungebetene Anrufe von Betrügern. Die meisten Angerufenen durchschauten den Schwindel rasch und meldeten sich bei der Polizei. Eine Seniorin aus Gefrees übergab jedoch eine fünfstellige Bargeldsumme an einen Unbekannten. Hierzu ermittelt jetzt die Kriminalpolizei Bayreuth.

Gegen 14.30 Uhr meldete sich ein unbekannter Mann am Telefon der arglosen Frau und berichtete ihr, dass ihre Tochter einen schlimmen Verkehrsunfall verursacht hätte. Um eine Haftstrafe für diese abzuwenden, forderte der Betrüger eine hohe Geldsumme von der geschockten Frau. Unter dem Eindruck einer weinenden Stimme im Hintergrund und durch das fortwährende Telefonat unter Druck gesetzt, verstaute die Rentnerin schließlich mehrere tausend Euro in einem Umschlag und übergab diese ein bis zwei Stunden später im Gefreeser Ortsteil Streitau an einen bislang unbekannten Mann. Dieser entfernte sich mit seiner Beute rasch in unbekannte Richtung, noch bevor der Betrug aufflog.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

Etwa 165 Zentimeter groß

Rund 40 Jahre alt

ungepflegte Erscheinung

Trug einen Vollbart und war bekleidet mit einer beigefarbenen Jeans sowie einer grau-grünen Strickjacke.

Im Zuge der ersten Ermittlungen erlangten Beamte der Polizei Bayreuth-Land einen Zeugenhinweis, wonach einem Anwohner in der Weißensteinstraße in Streitau am gleichen Tag, gegen 15.30 Uhr, ein verdächtiges Fahrzeug aufgefallen war. Hierbei handelte es sich um ein helles, möglicherweise weißes Auto, ähnlich einem Ford Focus. Der Zeuge konnte auch einen dunkel gekleideten Mann in den Wagen einsteigen sehen, ein Kennzeichen erkannte er aus der Distanz jedoch nicht.

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen zu dem Betrugsfall aufgenommen und überprüft auch einen Zusammenhang zwischen der Geldübergabe und dem verdächtigen weißen Fahrzeug. Zeugen, die Hinweise auf den beschriebenen Geldabholer oder das vom Zeugen benannte Auto geben können, werden gebeten, sich unter Tel.-Nr. 0921/506-0 zu melden.

Die oberfränkische Polizei warnt in dem Zusammenhang erneut vor derartigen Betrügern:

Seien Sie misstrauisch, wenn sich eine Person am Telefon als Verwandter, Bekannter oder Amtsträger ausgibt und von Ihnen Geld fordert.

Lassen Sie sich zeitlich und emotional nicht unter Druck setzen.

Sprechen Sie bei einem Anruf mit Geldforderungen immer mit Ihren Angehörigen oder Bekannten.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte.

Haben Sie Zweifel oder kommt Ihnen etwas verdächtig vor? Wählen Sie die „110“ und informieren Sie die Polizei.

Weitere Tipps und Informationen erhalten Sie bei Ihrer Polizeidienststelle oder im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/telefonbetrug-durch-schockanrufe/