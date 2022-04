552. Festnahme eines Tatverdächtigen nach exhibitionistischer Handlung – Untergiesing

Am Mittwoch, 13.04.2022, befand sich eine 18-Jährige mit Wohnsitz in München zusammen mit einer 17-Jährigen, ebenfalls in München wohnhaften Frau gegen 15:45 Uhr, an der Isar beim Sonnen.

Die 18-Jährige bemerkte, dass sich ein unbekannter Mann näherte und sich in ein Gebüsch setzte. Der Mann griff mit seiner Hand in die Unterhose und onanierte mit deutlichen Bewegungen. Der Mann suchte dabei den Blickkontakt zu den beiden Frauen.

Die 18-Jährige verständigte daraufhin den Polizeinotruf 110. Der Tatverdächtige, ein 39-Jähriger mit Wohnsitz in München konnte kurz darauf von Polizeibeamten am Tatort festgenommen werden. Der 39-Jährige wurde wegen der exhibitionistischen Handlungen angezeigt. Er wurde nach der polizeilichen Sachbearbeitung wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 15 (Sexualdelikte).

553. Brand auf einer Terrasse – Unterhaching

Am Mittwoch, 13.04.2022, gegen 06:10 Uhr, teilte eine 52-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München der Integrierten-Leitstelle mit, dass es an einem Wohnhaus brennen würde.

Sofort rückten mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei zur Örtlichkeit aus. Es konnte festgestellt werden, dass auf der Terrasse des Anwesens die Gartenmöbel und der Grill in Brand standen. Durch die Hauseigentümer selbstständig durchgeführte Löschversuche waren ohne Erfolg geblieben. Der Brand konnte erst durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Es entstanden Sachschäden an Gartenmöbeln, der Hausfassade sowie teilweise an Hausfenstern in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Durch den Brand wurde niemand verletzt.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere hinsichtlich der Brandursache, werden durch das Kommissariat 13 geführt.

554. Kontrolle eines Pkw mit technischen Veränderungen – Milbertshofen

Am Dienstag, 12.04.2022, gegen 14:30 Uhr, fuhr ein 19-Jähriger mit Wohnsitz in München auf der Ingolstädter Straße mit einem BMW Pkw.

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion wurden auf den Fahrer aufmerksam, da er mit 110km/h statt der erlaubten 50km/h in eine stadteinwärts aufgebaute Geschwindigkeitsmessung geriet. Er wurde angehalten und kontrolliert.

Bei der Kontrolle wurden mehrere nicht vorschriftskonforme, technische Veränderungen an dem BMW festgestellt. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Für den Geschwindigkeitsverstoß erwarten den 19-Jährigen ein Bußgeld von über 500 Euro, 2 Punkte und 2 Monate Fahrverbot.

Das Bußgeld für die technischen Veränderungen ergibt sich aus der Beurteilung des beauftragten Sachverständigen, für dessen Gutachten der Betroffene die anfallenden Kosten ebenfalls übernehmen muss.

555. Festnahme nach Raub eines Mobiltelefons – Maxvorstadt

Am Mittwoch, 13.04.2022, gegen 00:50 Uhr, wurde ein 22-jähriger Tourist aus dem Landkreis Mömlingen, Miltenberg in der Luisenstraße von vier Männern körperlich angegangen. Die Tatverdächtigen entrissen ihm sein Mobiltelefon, Iphone.

Der 22-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt und verständigte eigenständig die Polizei über den Notruf 110. Im Rahmen unverzüglich eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten vier Verdächtige Personen festgestellt werden, die sich in einem Gebüsch versteckt aufhielten. Das Handy des Touristen wurde in Tatortnähe aufgefunden.

Die Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Nach erfolgter Sachbearbeitung wurden ein 36-jähriger Mann mit Wohnsitz in München und ein 39-, ein 42- und ein 38-jähriger Mann jeweils ohne festen Wohnsitz wieder entlassen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Luisenstraße Ecke Karlstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Die abschließende Sachbearbeitung hat das Kommissariat 21.

556. Einbruch in Einfamilienhaus – Berg am Laim

Am Freitag, 15.04.2022, gegen 04:00 Uhr verständigte eine 42-jährige Münchnerin den Polizeinotruf aufgrund eines Einbruchs mit Täterkontakt. Bei Eintreffen mehrerer Polizeistreifen an der Tatörtlichkeit im Bereich der Rofanstraße, schilderte die 42-Jährige, dass sie von einem bislang unbekannten Täter geweckt wurde als dieser ihre Schlafzimmertür im Obergeschoss geöffnet hatte.

Im weiteren Verlauf schrie die 42-Jährige laut und der Täter ergriff die Flucht in unbekannte Richtung. Die daraufhin eingeleitete Sofortfahndung verlief erfolglos.

Der unbekannte Täter verschaffte sich zunächst durch Aufhebeln der Terrassentüre Zugang und durchsuchte anschließend die Räume des Erdgeschosses nach Stehlgut. Hierbei entwendete er einen mittleren zweistelligen Bargeldbetrag aus einem Geldbeutel. Die 42-Jährige Hausbesitzerin nahm lediglich den Schein der Taschenlampe des Täters wahr, weswegen eine Personenbeschreibung nicht möglich war.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kriminalkommissariat 53.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Rofanstraße, ab circa 03:00 Uhr bis 06:00 Uhr, Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

557. Präventionsaktion wegen einer neuen Betrugsform über Messenger-Dienste

„Hallo Mama, mein Telefon ist kaputt und das ist meine neue Nummer…“

Mit einer solchen oder ähnlichen Nachricht versuchen Straftäter aktuell immer häufiger über Kurznachrichtendienste das Vertrauen der Angeschriebenen zu erlangen und erklären diesen damit gleichzeitig die unbekannte Telefonnummer. Nach dieser Begrüßung und einigen unverfänglichen Nachrichten wird letztlich eine unvorhergesehene finanzielle Ausnahmesituation geschildert und diesbezüglich um Hilfe gebeten: „Ich muss heute einige Rechnungen bezahlen. Darf ich dir das weiterleiten?“

Im aktuellen Jahr 2022 wurden alleine im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums München bereits rund 150 solcher Betrugstaten und ein Vermögensschaden von insgesamt über 200.000 Euro registriert.

Gemeinsam mit der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes und dem Polizeipräsidium Oberbayern Nord hat die Münchner Polizei deshalb nun einen übergreifenden Präventionsansatz gegen diese Betrugsform entwickelt. Münchens Polizeipräsident Thomas Hampel erklärte: „Wir integrieren unsere zielgerichtete Präventionsarbeit in ein Verbreitungsmedium solcher Betrugsnachrichten.“ Ab Freitag (15.04.2022) wird deshalb dazu aufgerufen über die verschiedenen Messaging-Dienste wichtige Verhaltenshinweise mittels einer Präventionsgrafik zu teilen. Dies kann auch im sogenannten Status-Bereich der Smartphoneanwendung WhatsApp erfolgen. „Wir wollen dazu einen Generatoreffekt der Kurznachrichtendienste nutzen, um möglichst viele Menschen anzusprechen. Damit können wir den Wirkradius unserer Präventionsbotschaften nochmals deutlich erhöhen“, ergänzte der Polizeipräsident.

Der Geschäftsführer der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes Harald Schmidt erläuterte: „Ein wesentlicher Erfolgsfaktor der polizeilichen Präventionsarbeit ist, möglichst schnell viele Menschen zu erreichen und nachhaltig über neue Betrugsphänomene aufzuklären. Dieser Gedanke führte bereits zur erfolgreichen Kooperation mit WhatsApp im Rahmen einer gemeinsamen Präventionskampagne. Wir freuen uns daher sehr, auch zum aktuellen Phänomen gemeinsam mit dem Polizeipräsidium München und dem Polizeipräsidium Oberbayern Nord Aufklärungsarbeit leisten zu können.“

Die Bayerische Polizei nutzt deshalb auch innovative Präventionsansätze, um die bestmögliche Wirkung zu erreichen. Polizeipräsident Günther Gietl vom Polizeipräsidium Oberbayern Nord betonte: „Prävention ist ausdrücklich auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, denn sie ist nur wirksam, wenn viele Menschen erreicht und informiert werden.“

Präventionshinweise Ihrer Münchner Polizei:

Halten Sie in allen Fällen unbedingt telefonische Rücksprache zu Ihren Angehörigen oder kontaktieren Sie diese unter der „alten“ (bekannten) Nummer. Wenn Sie sich unsicher sind, können Sie auch eine Frage stellen, die nur von Ihrem Kind beantwortet werden kann. Sollten weiterhin Zweifel an der Identität bestehen, kontaktieren Sie sofort die Polizei. Diese wird überprüfen, ob ein strafbares Handeln vorliegt und gegebenenfalls ein Ermittlungsverfahren einleiten.

Seien Sie misstrauisch, wenn Sie per Kurznachricht zu Geldzahlungen gedrängt werden. Tätigen Sie keine Überweisung nur auf Grund eines Chatverlaufs. Eine selbst getätigte Überweisung kann meist nicht rückgängig gemacht werden.

Sichern Sie gegebenenfalls den (gesamten) Chatverlauf durch Screenshots, da die entsprechenden Nachrichten in der Regel im Nachgang durch die unbekannten Täter gelöscht werden. Die Screenshots können wichtige Beweismittel in einem Strafverfahren sein. Geben Sie keine persönlichen Daten an.

Weitere Informationen sowie ein Video zu einem Chatverlauf finden Sie unter: https://www.polizei.bayern.de/Messengerbetrug