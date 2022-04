LANDKREIS FFB (GRÖBENZELL, OLCHING, PUCHHEIM), MÜNCHEN; Bei einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen auf einer Party in Gröbenzell kam es nach den bisherigen Ermittlungen in der Halloweennacht 2021 zu verschiedenen Straftaten. An diesem Mittwoch wurden bei mehreren Tatverdächtigen Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts München vollzogen.

In den frühen Morgenstunden des 13.04.2022 wurden insgesamt neun Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren von Staatsanwaltschaft und Polizei zu Hause aufgesucht. Den Tatverdächtigen mit Wohnsitzen in Gröbenzell, Puchheim, Olching und München werden Körperverletzungsdelikte, schwerer Landfriedensbruch, Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch auf der Halloweenparty zur Last gelegt.

Im Rahmen der Durchsuchungen wurden zahlreiche Waffen, unter anderem erlaubnispflichtige Schreckschusswaffen, verbotene Messer, Teleskopschlagstöcke, ein als Taschenlampe getarnter Elektroschocker und mehrere Pfeffersprays aufgefunden. Eine der Schreckschusswaffen wurde zugriffsbereit unter dem Kopfkissen eines Jugendlichen aufgefunden.

Weiter konnten Betäubungsmittel, hauptsächlich Haschisch und Marihuana, sichergestellt werden.

Die Ermittlungen dauern an.