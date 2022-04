COBURG. Mit einem Schriftzug beschmierten derzeit noch Unbekannte zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen ein Kriegerdenkmal im Hofgarten. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe.

In der Zeit von Dienstag, zirka 16 Uhr, bis Mittwoch, 7.30 Uhr, brachten die Täter einen mehrere Meter langen Schriftzug in gelber Farbe am Boden um das Ehrenmal einer Landsmannschaft an. Der Sachschaden beläuft sich auf geschätzte 250 Euro.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen bei dem Denkmal in der Parkanlage beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kripo Coburg unter der Tel.-Nr. 09561/645-0 in Verbindung zu setzen.