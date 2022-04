ATTENKIRCHEN, LKR. FREISING In Attenkirchen kam es am Dienstag, den 12.04.2022, zu einem Feuer in einem leerstehenden Haus.

Das Gebäude im Weiler Berging geriet am späten Abend gegen 23:00 Uhr in Brand. Zeugen verständigten die Einsatzkräfte, das seit einigen Jahren nicht mehr bewohnte Haus brannte jedoch trotz des Eingreifens mehrerer Feuerwehren vollständig aus.

Die Kriminalpolizei Erding ermittelt derzeit wegen des Verdachts der Brandstiftung. In diesem Zusammenhang werden mögliche Zeugen gebeten, verdächtige Wahrnehmungen in räumlicher und zeitlicher Nähe zum Brand unter der Telefonnummer 08122/968-0 zu melden.