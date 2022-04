Mit Sicherheit Freude am Motorradfahren

OBERPFALZ. Mit Beginn der warmen Monate startet für viele wieder die Motorradsaison. Dabei kann in diesem Zusammenhang nicht oft genug der Begriff „Sicherheit“ genannt werden, weshalb die Polizei mit einigen Botschaften aufmerksam machen möchte.

Nach den Rückgängen in den beiden Vorjahren waren 2021 mit 481 Verkehrsunfällen mit Beteiligung von Motorradfahrern 20 Verkehrsunfälle mehr zu verzeichnen als im Jahr 2020. Das entspricht einem Anstieg um 4,3 %. Korrelierend mit den steigenden Unfallzahlen kam es auch zu einer Zunahme bei den verletzten Motorradfahrern um 5,0 %. Mit 12 tödlich verletzten Bikern waren zwar drei Verkehrstote weniger als im Vorjahr zu beklagen, doch steckt hinter jeder Zahl ein tragisches Einzelschicksal. Nach wie vor ist die Verursachungsquote bei den tödlichen Verkehrsunfällen dieser Fahrzeugart erhöht. So lag bei 75% aller tödlichen Motorradunfälle zumindest ein Mitverschulden der Motorrad-Benutzer vor. Eine der häufigsten Unfallursachen stellen Verstöße gegen das Rechtsfahrgebot dar.

Zu Saisonbeginn ist es besonders wichtig das Motorrad und die Schutzausrüstung zu prüfen, bevor die erste Fahrt beginnen kann. Wenige, einfache Maßnahmen können helfen, die Sicherheit beim Motorradfahren zu erhöhen.

Die Polizei empfiehlt daher:

Technikcheck

Zu Saisonbeginn muss das Fahrzeug in technisch einwandfreiem Zustand sein, dazu zählen vor allem die Bereifung, Beleuchtung und die Bremsen am Motorrad. Ggf. bietet sich die Überprüfung durch eine Fachwerkstatt an.

Schutzkleidung

Besonderen Schutzeffekt bietet eine moderne, auffällige Schutzkleidung, weshalb Biker einen Helm mit Sicherheitszertifizierung, Handschuhe, Jacke und Hose mit entsprechenden Protektoren wählen sollten.

Gesundheit und Fitness

Ältere Biker sollten auch gesundheitliche Veränderungen berücksichtigen und sich körperlich und mental fit machen oder einen medizinischen Check durchführen, auch wenn dieser nicht vorgeschrieben ist. Weiterhin empfiehlt sich ein Seh- und Hörtest.

Fahrsicherheitstraining

Besonders zu empfehlen ist bei einem „Wiedereinstieg“ in die Saison oder nach längerer Fahrpause die Durchführung eines Fahrsicherheitstrainings, mit dem Motorradfahrer sowohl die theoretischen als auch die praktischen Fähigkeiten auffrischen können. Motorradhersteller, Motorradclubs, Verkehrswachten, der ADAC und andere Verbände bieten Fahrsicherheitstrainings wieder an, bzw. planen eine baldige Aufnahme der Trainings.

Gruppenausfahrten

Lassen Sie sich bei Ausfahrten in der Gruppe nicht zu riskantem Fahrverhalten hinreißen. Sie sind für Ihre eigene Sicherheit verantwortlich.

Spaß am Motorradfahren ist nur solang gegeben, solange nichts passiert. Daher appellieren wir an alle Motorradfahrer: