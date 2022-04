AMBERG. Bei einer Jugendschutzkontrolle griff ein 19-Jähriger einem Polizeibeamten an die Waffe, bedrohte die Einsatzkräfte und leistete im Anschluss heftigen Widerstand gegen seine Festnahme.



Am Montag, 11. April 2022, gegen 21.15 Uhr führten Einsatzkräfte der Amberger Polizei Jugendschutzkontrollen im Maltergarten in Amberg durch. Die Polizei hat die dortige Präsenz erhöht, da es in der Vergangenheit vermehrt zur Ruhestörungen und Vermüllung gekommen ist und auch beispielsweise mehrere Strafaten der Drogenkriminalität festgestellt wurden. Während einer Jugendschutzkontrolle griff ein alkoholisierte 19-Jähriger unvermittelt einem Polizeibeamten an die Waffe. Die Wegnahme konnte jedoch von dem Beamten unterbunden werden. In der Folge warf der Mann seine Bierflasche weg und trat den Einsatzkräften in bedrohlicher Weise entgegen. Bei seiner Festnahme sperrte sich der Mann und schlug um sich und beleidigte später die Einsatzkräfte. Der Mann und die eingesetzten Beamten blieben unverletzt.

Die Ermittlungen, u.a. wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und versuchten Diebstahls einer Schusswaffe, wurden in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Amberg von der Kriminalpolizeiinspektion Amberg übernommen. Diese werden als sogenanntes „priorisiertes Verfahren“ geführt, das vor wenigen Jahren zur schnelleren Ahndung verwerflicher Angriffe auf Einsatz- und Rettungskräfte eingeführt wurde. Es sieht insbesondere eine straffe Verfahrensführung durch feste Ansprechpartner bei Polizei und Staatsanwaltschaft vor, die dem Motto „die Strafe folgt auf dem Fuße“ gerecht wird.

Die Polizei wird die intensivierte Kontrolltätigkeit im Maltesergarten weiterhin fortführen.