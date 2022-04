FÜRTH. (479) Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Fürth führten zum Auffinden einer Vielzahl entwendeter, hochwertiger Fahrräder. Hiervon konnten einige ihrem rechtmäßigen Besitzer noch nicht zugeordnet werden. Die Kriminalpolizei bittet daher die Geschädigten sich zu melden.



Bereits im September 2021 zeigte ein Geschädigter den Diebstahl von Elektronikgeräten aus einem Kellerabteil in der Poppenreuther Straße in Fürth an. Beamte der Kriminalpolizei Fürth übernahmen die Sachbearbeitung.

Nach einiger Zeit meldete sich der Anzeigeerstatter erneut bei der Polizei und teilte mit, die entwendeten Gegenstände würden nun auf einer Verkaufsplattform im Internet angeboten. Bei einer Recherche stieß er zudem auf weitere Angebote desselben Verkäufers. Auf einem der eingestellten Bilder erkannte der Geschädigte den Balkon des Hauses, in dem er selbst wohnt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei führten schlussendlich zu einem 36-jährigen Mann der zudem eine Hobbywerkstatt in der Humbserstraße in Fürth betreibt.

Eine Durchsuchung des Kellers zur Wohnung in der Poppenreuther Straße sowie der Werkstatt führte am 31.03.2022 zum Auffinden von insgesamt 38 Fahrrädern. Größtenteils handelte es sich hierbei um hochwertige Pedelecs.

Der Gesamtwert beläuft sich auf knapp 50.000 Euro

Ermittlungen ergaben, dass der Beschuldigte die Fahrräder entwendet, teilweise aufbereitet und anschließend im Internet zum Kauf angeboten hat.

Die Ermittler der Kriminalpolizei Fürth konnten bislang 23 Fahrräder konkreten Diebstahlsdelikten zuordnen. Der Tatzeitraum erstreckt sich hier von Juli 2018 bis März 2022, wobei der Großteil der Diebstähle in den Jahren 2021 und 2022 stattgefunden hat.

Weitere 15 Fahrräder konnten bis dato noch nicht an ihre rechtmäßigen Besitzer herausgegeben werden. Bilder der sichergestellten Räder können dem Account des Polizeipräsidiums Mittelfranken bei Facebook und Twitter entnommen werden.

https://www.facebook.com/polizeimittelfranken

https://twitter.com/PolizeiMFR



Erstellt durch: Janine Mendel / bl