KEMPTEN / UNTERWITTLEITERS. Nach ersten Untersuchungsergebnissen der Kemptener Kriminalpolizei steht nun die mutmaßliche Brandursache des Brandes vom 12.04.2022 fest.

Die Kripo begutachtete gemeinsam mit einem Sachverständigen am Donnerstag das Anwesen, an dem es am Dienstag, den 12.04.2022 gegen Mittag zu einem folgenschweren Brand gekommen war. Demnach ging der Brand mutmaßlich von einem Traktor aus, der in einer Maschinenhalle neben dem Hauptanwesen abgestellt war. Brandursächlich könnte nach vorläufiger Prüfung ein technischer Defekt an dem Fahrzeug gewesen sein.

Indes steht mittlerweile fest, dass für 13 Rinder, darunter 10 Jungtiere, jede Hilfe zu spät kam, sie verendeten im Feuer. Die angenommene Schadenshöhe beläuft sich entgegen den ersten Schätzungen auf etwa eine Million Euro.

Die Kriminalpolizei Kempten setzt die Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Kempten fort.

(KPI Kempten)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).