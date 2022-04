Im Zeitraum vom späten Dienstagabend (12.04.2022), bis Mittwochmorgen (13.04.2022), wurde ein Seat, Cupra Born in Unterbrunnenreuth entwendet. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt in diesem Fall.

Die Fahrzeughalterin hatte ihren Pkw am Dienstag, gegen 23.15 in der Einfahrt ihres Wohnanwesens in der Georg-Heiss-Straße geparkt. Am Mittwoch, gegen 07.45 Uhr stellte sie dessen Fehlen fest.

Bei dem Pkw handelt es sich um einen blauen Seat, Cupra Born. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren 5-stelligen Betrag.

Personen, die Hinweise zu dem beschriebenen Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0841/9343-0 bei den Ermittlern der Kriminalpolizei Ingolstadt zu melden.