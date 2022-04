PASSAU. Am Dienstagnachmittag wurde ein 87-Jähriger aus dem Landkreis Passau Opfer eines Schockanrufes. Es entstand ein hoher Beuteschaden. Die Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Am Nachmittag des Dienstag, 12.04.2022, bekam ein 87-Jähriger aus dem Landkreis Passau einen sogenannten Schockanruf, in dem sich eine Dame als seine Tochter ausgab. Im weiteren Verlauf des Telefonats übernahm ein Mann das Gespräch und gab sich als Polizeibeamter mit dem Namen „Schröder“ aus. Die „Tochter“ des 87-Jährigen habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und müsse nun eine Kaution zahlen, um nicht in Haft zu kommen.

Der 87-Jährige fiel auf den Betrug herein und wurde zu einem Parkplatz eines Bistros in der Neuburger Straße in Passau dirigiert. Hier übergab er einer weiblichen Abholerin Wertgegenstände, darunter hochwertige Uhren, im Wert von mehreren zehntausend Euro. Diese entfernte sich unmittelbar nach der Übergabe in unbekannte Richtung.

Dem getäuschten Mann fiel schließlich der Betrug auf und er verständigte die Polizei.

ZEUGENAUFRUF DER KRIMINALPOLIZEI

Die Kriminalpolizei Niederbayern hat nach Bekanntwerden des Vorfalls die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Wer hat am Dienstag, 12.04.2022, in der Zeit von 17:30 Uhr bis 19:00 Uhr im Bereich der Neuburger Straße, Leonhard-Paminger-Straße, Kainzenweg in Passau verdächtige Personen wahrgenommen? Übergabeort der Wertgegenstände war der Parkplatz eines Bistros in diesem Bereich.

Wem sind in diesem Bereich verdächtige Fahrzeuge, möglicherweise mit fremden Kennzeichen, aufgefallen?

Wem ist die Abholerin aufgefallen? Diese wird als circa 25 Jahre, 160 cm groß, schlank und mit nackenlangen Haaren beschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder anderen relevanten Wahrnehmungen werden an die Polizei in Passau unter der Telefonnummer 0851/9511-0 erbeten.

Immer wieder erbeuten dreiste Telefonbetrüger hohe Bargeldbeträge oder Gegenstände von bedeutendem Wert. Die Polizei Niederbayern gibt folgende Tipps:

Die Betrüger schaffen es trotz einer Vielzahl an Medienberichten über dieses Phänomen, vor allem ältere Mitmenschen um hohe Vermögenswerte zu bringen. Häufig übergeben die Geschädigten nach nur einem Telefonanruf die gesamten Ersparnisse an die Betrüger, die bei ihren Anrufen immer ständig neue und verschiedene Varianten anwenden um ihr Ziel zu erreichen, nämlich des Geld oder Wertgegenstände ihrer Opfer zu bekommen. Die Telefonbetrüger gaukeln ihnen vor, dass Verwandte in Zwangslagen seien. Hier stehen die Schilderungen von schweren Verkehrsunfällen oder von Wohnungskäufen im Mittelpunkt. Aber auch Anrufe von falschen Polizeibeamten oder anderen Amtsträgern gehören zu den Maschen.

Seien Sie misstrauisch – Warnsignale am Telefon

Der Anrufer beginnt das Gespräch mit einer Art „Ratespiel“ („Rate mal, wer am Telefon ist“).

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Der Anrufer benötigt kurzfristig und schnell Hilfe in Form von Bargeld, kann dies aber nicht persönlich abholen.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen und beenden Sie das Gespräch, sobald sich jemand nach Ihren finanziellen Verhältnissen erkundigt.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Notrufnummer „110“ an. Sollten Sie bei der Polizei zurückrufen, drücken Sie dabei nicht die „Rückruftaste“, da Sie sonst möglicherweise wieder bei den Betrügern landen. Wählen Sie die Nummer SELBST!

Lassen Sie sich nicht weiterverbinden. Bestehen Sie darauf, selbst bei Ihrer zuständigen Polizeiinspektion nachzufragen und wählen Sie die Ihnen bekannte Nummer, nachdem Sie einmal richtig aufgelegt haben.

So können Sie Ihre (Groß-) Eltern und Angehörigen schützen: