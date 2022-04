Würzburg / Groß-Zimmern. Aktuell sucht die Würzburger Polizei mit Hochdruck nach einem 60-Jährigen. Da davon auszugehen ist, dass sich dieser in einer hilflosen Lage befindet und orientierungslos ist, bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach dem Herrn. Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor.

Der 60-jährige Wolfgang Herberg fuhr am Mittwoch kurz nach 17:00 Uhr mit seinem schwarzen Klapprad vom Würzburger Marktplatz in Richtung Lengfeld. Im Bereich der „Innere Aumühlstraße“ hatte er keinen Kontakt mehr zu seiner Fahrradgruppe. Der Senior ist dement und befindet sich daher möglicherweise in einer hilflosen Lage. Herr Herberg wohnt in der Gemeinde Groß-Zimmern. Es kann deshalb auch nicht ausgeschlossen werden, dass er sich eigenständig auf den Weg in seine Heimatgemeinde oder den Großraum Darmstadt begeben hat. Da sämtliche bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei, auch unter Beteiligung der Feuerwehr und eines Hubschraubers, nicht zum Auffinden des Herrn geführt haben, wird nun die Bevölkerung um Mithilfe gebeten.

Herr Herberg kann wie folgt beschrieben werden:

186 cm groß

schlank und athletisch

kurze graumelierte Haare

bekleidet mit einer grauen Wolljacke und einer blauen Cordhose. Er trug schwarze Turnschuhe, einen schwarzen Fahrradhelm und eine ovale Sonnenbrille

unterwegs war er mit einem schwarzen Klapprad

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Auffinden des Herrn machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-0 mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt oder der nächstgelegenen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.