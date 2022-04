JETTINGEN-SCHEPPACH. Am Mittwoch gegen 16:00 Uhr befuhr ein 77-Jähriger Pkw Fahrer die Staatstraße 2025 in südliche Richtung. Auf Höhe von Jettingen-Scheppach kam dieser aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender, 27-Jähriger Sattelzugfahrer konnte einen Frontalzusammenstoß nicht mehr vermeiden. Der Pkw wurde durch den Zusammenstoß auf die dortige Leitplanke geschleudert. Der 77-Jährige Unfallverursacher verstarb trotz durch Ersthelfer sofort eingeleitete Erste-Hilfe-Maßnahmen noch an der Unfallörtlichkeit. Der Sattelzugfahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000€. Die Staatsstraße war für ca. drei Stunden gesperrt. Zur Verkehrsregelung befanden sich die Feuerwehren aus Burtenbach und Jettingen vor Ort. (PI Burgau)