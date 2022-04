WÜRZBURG. Am frühen Dienstagabend übergab eine 85-Jährige Bargeld und Schmuck an Betrüger, im festen Glauben daran, ihrem Sohn zu helfen. Das Polizeipräsidium Unterfranken warnt erneut vor diesen Betrugsmaschen, die Kripo ermittelt.



Am späten Dienstagnachmittag wurde eine 85-Jährige von bislang unbekannten Betrügern angerufen, die sich als Staatsbedienstete ausgaben und 70.000 Euro forderten. Der Sohn der Dame habe angeblich einen Verkehrsunfall verursacht und müsse nun eine Kaution hinterlegen. Im festen Glauben, damit ihren Sohn vor einer Haftstrafe zu bewahren, übergab die Seniorin gegen 17:00 Uhr in der Gegenbaurstraße Bargeld und Schmuck im Gesamtwert weniger tausend Euro an eine unbekannte Geldabholerin, die etwa 160cm groß, ca. 30 Jahre alt und schlank gewesen sein und eine dunkle Jacke, eine blaue Jeans und schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle getragen haben soll. Ihre Haare waren dunkel und nach hinten gekämmt.



Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen und bittet Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise auf die Identität der Betrügerin machen können, sich unter Tel. 0931/457-1732 zu melden.