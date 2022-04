WEIDEN i.d. OPf. Am Sonntag eskalierte ein Streit unter Mitbewohnern Ein 42-Jähriger wurde durch den Angriff mit einem Totschläger verletzt. Die Kriminalpolizei Weiden i. d. OPf. ermittelt.

Am 10. April 2022, gegen 23:30 Uhr, rief ein 42-jähriger Mann die Polizei, weil er in Weiden von einem Mitbewohner in der Wohngemeinschaft angegriffen worden sein soll. Zuvor hatten die beiden zusammen Alkohol getrunken. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kam es zum Streit zwischen den beiden Beteiligten, der in eine körperliche Auseinandersetzung überging.

Der 40-jährige Mitbewohner soll dem Geschädigten schließlich mit einem Schlagwerkzeug, namentlich einem sogenannten Totschläger, auf den Kopf geschlagen haben. Der 42-Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde, konnte dem Kontrahenten aber nach dem Angriff die Waffe abnehmen. Die Wunde musste im Krankenhaus versorgt werden.

Bei der Festnahme durch die Polizei leistete der Beschuldigte Widerstand und trat nach den Polizeibeamten. Ein Polizeibeamter wurde leicht verletzt, war aber weiterhin dienstfähig.

Gegen den mutmaßlichen Angreifer wurden Anzeigen u.a. wegen gefährlicher Körperverletzung, eines Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte erstattet.

Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d. OPf.