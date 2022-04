544. Festnahme nach räuberischer Erpressung – Landkreis München

Ein 18-jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München, wurde seit Oktober 2021 mehrfach von einer ihm nur flüchtig bekannten männlichen Person zur Herausgabe von Bargeld erpresst. Der 18-Jährige wurde unter Anwendung sowie Androhung von körperlicher Gewalt zur Übergabe von Bargeld gedrängt. Dies fand sowohl persönlich an verschiedenen Orten statt und es gab auch Kontaktaufnehmen über Telefon und Messenger Dienste. Um der Geldforderung Nachdruck zu verleihen, erfolgten die Forderungen auch unter Vorhalt eines Messers. Bei einem Kontakt wurde er auch geschlagen und leicht verletzt.

Nachdem der 16-jährige Tatverdächtige mit Wohnsitz in München immer höhere Geldbeträge forderte, vertraute sich der 18-Jährige seinen Eltern an und erstattete am Sonntag, 10.04.2022 Anzeige bei einer Polizeiinspektion. Der 16-jährige Tatverdächtige konnte daraufhin am Montag, 11.04.2022 bei einer geplanten Geldübergabe im Stadtgebiet festgenommen werden.

Der Ermittlungsrichter erließ einen Haftbefehl gegen den 16-Jährigen. Insgesamt hatte der 18-Jährige bis dahin Bargeld im unteren vierstelligen Bereich übergeben.

Die Ermittlungen führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte).

545. Versuchtes Raubdelikt zum Nachteil einer über 70-Jährigen – Untersendling

Am Dienstag, 12.04.2022, um 14:00 Uhr, war eine über 70-Jährige mit Wohnsitz in München gemeinsam mit einer Bekannten zu Fuß an der Fußgängerbrücke Ganghoferstraße, Ecke Max-Hirschberg-Weg unterwegs.

In der Folge wollten die beiden Damen eine Treppe hinunter zur Kreuzung Ganghoferstraße, Ecke Pfeuferstraße benutzen. In diesem Augenblick trat von hinten ein bislang unbekannter Mann an die über 70-Jährige heran und riss unvermittelt an der Handtasche, welche diese über der Schulter hängend trug.

Die über 70-Jährige ließ die Handtasche nicht los und der Täter zog die Frau somit einige Meter die Treppe hinter sich hinunter. Sie stürzte dabei. Hierauf ließ der Täter von der über 70-Jährigen ab und flüchtete ohne Beute in die Ganghoferstraße in südliche Richtung.

Passanten verständigten den Polizeinotruf 110.

Unmittelbar eingeleitete Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg.

Die Münchnerin erlitt aufgrund des Sturzes eine schwere Fußverletzung. Sie wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Begleiterin der Frau wurde nicht verletzt.

Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 21 (Raubdelikte).

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schmale Statur, kurze braune, leicht gelockte Haare; bekleidet mit brauner Jacke

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Ganghoferstraße/Max-Hirschberg-Weg/Pfeuferstraße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

546. Versuchter Raub – Laim

Am Mittwoch, 13.04.2022, gegen 00:15 Uhr, befanden sich vier Männer zwischen 19 und 26 Jahren auf dem Nachhauseweg, als sie in S-Bahnhofnähe der Friedenheimer Brücker von zwei ihnen unbekannten Männern unvermittelt körperlich angegangen und zur Herausgabe von Geld aufgefordert wurden.

Es entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen allen Beteiligten. Die beiden Angreifer entfernten sich danach. Bei der Auseinandersetzung wurden der 26-Jährige mit Wohnsitz in München sowie der 19-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München verletzt. Sie mussten in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. Ein weiterer 19-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis München sowie ein 23-Jähriger, ebenfalls mit Wohnsitz in Landkreis München, wurden leicht verletzt. Zu einer Herausgabe von Geld kam es nicht.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kommissariat 21 (Raubdelikte) übernommen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

Männlich, 17 - 20 Jahre, 175 - 180 cm, schlank, südeuropäischer Typ; bekleidet mit schwarzem Jogginganzug mit Kapuze

Täter 2:

Männlich, 17 - 20 Jahre, 165 - 170 cm, schlank, afrikanischer Herkunft (dunklere Hautfarbe); bekleidet mit Halstuch und dunklem Jogginganzug

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Friedenheimer Brücke/Bahnhofnähe Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.