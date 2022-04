KEMNATH, Lkr. TIRSCHENREUTH. Callcenter-Betrüger sind derzeit im Bereich Kemnath aktiv. Vorwiegend ältere Personen, teilweise mit kurzen Telefonnummern, werden angerufen. Die Anrufer geben sich als Polizei aus und erzählen eine falsche Geschichte über Einbrüche in der Nachbarschaft.

Am 12. April 2022 kam es zu mehreren Kontaktaufnahmen durch Betrüger, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Den Angerufenen wurde von Einbrüchen in der näheren Umgebung erzählt. Es wurde von Zetteln mit den Namen der Angerufenen berichtet, welche bei den festgenommenen Einbrechern aufgefunden wurden. Weitere Einbrecher seien auf der Flucht. In den vorliegenden Fällen haben die Angerufenen vorbildlich reagiert und die Polizei verständigt.

Wenden Sie sich an die Polizei, wenn Sie einen derartigen Anruf erhalten.

Hier die wichtigsten Tipps der Polizei gegen falsche Polizeibeamte:

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht durch angeblich dringende Ermittlungen zu einem Einbruch in der Nähe. Legen Sie einfach auf!

Die Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen, um Ermittlungen durchzuführen!

Rufen Sie nie über die am Telefon angezeigte Nummer zurück!

Übergeben Sie nie Geld oder Wertgegenstände an Unbekannte!

Gesundes Misstrauen ist keine Unhöflichkeit! Im Zweifel ...110 wählen!

Die Erreichbarkeiten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen finden Sie unter:

https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/kriminalpolizeiliche-beratungsstellen/006229/index.html

In Regensburg wurde am 22. März 2022 eine Präventionskampagne zum Thema Callcenter-Betrug gestartet, an der sich unter anderem auch die Bäckerinnung Nordoberpfalz beteiligt. Auf Bäckertüten sind die oben aufgeführten Tipps aufgedruckt.