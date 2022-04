NÜRNBERG. (475) Am späten Dienstagabend (12.04.2022) brach ein unbekannter Täter in ein Fahrradgeschäft in Gostenhof ein und flüchtete. Unmittelbar zuvor hatte der Mann außerdem versucht, ein Kellerabteil aufzubrechen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.



Gegen 21:45 Uhr überraschte die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Unteren Kanalstraße einen unbekannten Mann, der gerade versuchte, die Kellertür aufzuhebeln. Als der Unbekannte die Frau entdeckte, holte dieser mit der Brechstange aus und schlug in Richtung der Geschädigten. Da der Schlag die Bewohnerin verfehlte, blieb diese unverletzt. Der Mann flüchtete daraufhin.

Kurz nachdem der Täter aus dem Keller geflohen war, hörte eine Bewohnerin des Nachbaranwesens einen lauten Schlag. Als sie aus dem Fenster blickte, erkannte sie einen unbekannten Mann, der hektisch mit einem Fahrrad davonfuhr. Der Mann hatte offensichtlich unmittelbar zuvor die Scheibe eines im Erdgeschoss befindlichen Fahrradgeschäftes eingeschlagen und hieraus das Fahrrad entwendet.

Eine sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Streifen verlief ohne Erfolg.

Auf Grund der örtlichen und zeitlichen Nähe der beiden Vorfälle sowie der übereinstimmenden Personenbeschreibung geht die Polizei davon aus, dass es sich in beiden Fällen um den gleichen Täter handelt.

Beschreibung:

ca. 30 Jahre alt, 185 cm groß, athletische Statur, kurze Haare, Kinn- und Oberlippenbart, südländisches Aussehen. Er trug ein dunkles T-Shirt mit hellem Aufdruck auf dem Rücken und eine dunkle Hose. Außerdem führte der Unbekannte ein Brecheisen mit sich und flüchtete auf einem anthrazitfarbenen Fahrrad.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit den beiden Vorfällen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Lisa Hierl