NÜRNBERG. (473) Am Montagabend (11.04.2022) griffen mehrere Personen in der Südstadt gemeinschaftlich zwei Männer an und verletzten einen davon erheblich. Die Kriminalpolizei führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise.



Die beiden Geschädigten (38, 50) waren gemeinsam unterwegs, als sie gegen 20:10 Uhr an der Kreuzung Galvanistraße / Voltastraße von einer Personengruppe (ca. 6 – 8 Männer) angesprochen wurden. Im Verlauf des Gesprächs beleidigte die Gruppe die Geschädigten und schlug bzw. schubste den 38-Jährigen zu Boden. Hier traten die Männer massiv auf den am Gehweg Liegenden ein. Einer der Männer richtete zudem ein Pfefferspray gegen den Geschädigten, verfehlte ihn jedoch.

Als der 50-jährige Begleiter helfend einschreiten wollte, wurde auch dieser mit Schlägen überzogen.

Im Anschluss an die Tat flüchteten die Männer auf ihren Fahrrädern in Richtung Aufseßplatz.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg.

Der 38-Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde sowie diverse Hämatome. Er wurde zur genauen Abklärung des Verletzungsbildes in ein Krankenhaus gebracht. Sein Begleiter wurde leicht verletzt.

Beschreibung der unbekannten Täter:

ca. 25 Jahre, ca. 170 cm, schlank, trug eine dunkle Hose, einen dunklen Pullover und eine schwarze Wollmütze

ca. 20 Jahre, schlank, trug eine blaue Jeans und eine grüne oder blaue Jacke mit beiger Kapuze

ca. 20 Jahre, schlank, trug eine dunkle Hose und eine dunkle Jacke

ca. 30 Jahre, trug eine dunkelbraune Jacke, eine helle Stoffhose und Sneaker aus Leder

ca. 20 Jahre, trug eine dunkle Hose, eine khakifarbene Jacke mit Kapuze, einen grünlichen Schlauchschal und eine verspiegelte Brille.

keine Beschreibung möglich

Alle Männer führten ein Fahrrad mit sich.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei führt die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung und bittet um Zeugenhinweise. Personen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Angaben zu den unbekannten Männern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112-3333 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Janine Mendel