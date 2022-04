SCHWINDEGG, LKR. MÜHLDORF AM INN. Erheblicher Sachschaden, der in der Höhe derzeit aber noch nicht beziffert werden kann, entstand bei einem Brand in einem Blockheizkraftwerk auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Gemeindebereich von Schwindegg am Dienstagnachmittag, 12. April 2022. Die Kriminalpolizei führt jetzt die Untersuchungen zur Ursache für den Brand.

Über den Notruf der Integrierten Leitstelle (ILS) wurde am Dienstagmittag gegen 14.30 Uhr ein Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Niederloh, einem Ortsteil von Schwindegg, gemeldet. Auf dem Anwesen war der Generator eines Blockheizkraftwerks in Brand geraten. Anwohner hatten den Brand bemerkt, die Feuerwehr alarmiert und selbst noch Löschversuche unternommen. Bis zum Eintreffen der rund 50 Helfer der Freiwilligen Feuerwehren aus Schwindegg, Schindkirchen, Dorfen, Walkersaich und Grüntegernbach waren keine Flammen mehr feststellbar, lediglich eine starke Rauchentwicklung. Verletzt wurde zum Glück niemand, der entstandene Sachschaden dürfte aber erheblich sein. Genau beziffert werden kann er derzeit noch nicht.

Beamte des Kriminaldauerdienstes (KDD) übernahmen für die Kripo die ersten Untersuchungen vor Ort, die jetzt von den Brandfahndern der Kriminalpolizei Mühldorf am Inn weitergeführt werden. Hierzu werden Ermittler am Brandort im Laufe des heutigen Tages weitere Untersuchungen vornehmen. Aussagen zur Brandursache können derzeit deshalb noch nicht getroffen werden.