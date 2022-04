ASCHAFFENBURG/INNENSTADT. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg sucht Zeugen zu einem Einbruch, der sich am Dienstagabend in der Platenallee ereignet hat. Ein bislang unbekannter Täter entwendete hochwertigen Schmuck.



Zwischen 17:00 Uhr und 19:00 Uhr drang ein bislang unbekannter Täter in eine Wohnung in der Platenallee ein und durchwühlte Schubladen und Schränke auf der Suche nach Beute. Als die Wohnungsinhaberhin zurückgekehrt war musste sie feststellen, dass ihr Goldschmuck im Wert von rund 15.000 Euro entwendet wurde.



Die Kriminalpolizei Aschaffenburg übernahm die Ermittlungen und bittet Personen, die zum Tatzeitpunkt in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.