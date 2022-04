In der Nacht von Sonntag auf Montag (10./11. April 2022) brach eine unbekannte Person in einen Waschsalon in der Isarstraße in Regensburg ein. Sie verschaffte sich über die Eingangstüre gewaltsam Zutritt zum Geschäft und entwendete daraus u.a. Tabakwaren und Bargeld in dreistelliger Höhe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 0941/506-2888 um Zeugenhinweise.