0725 - Ohne Führerschein unterwegs/Fahrer flüchtet vor Polizei

Wertingen - Am 10.04.2022 gegen 15.30 Uhr bemerkte eine Streifenbesatzung der Polizeistation Wertingen, wie ein Motorroller, der mit zwei Personen besetzt war, von dem Gelände einer Tankstelle an der Gottmannshofer Straße ausfuhr. Am Motorroller war kein Kennzeichen angebracht. Daraufhin wollte die Streifenbesatzung den Roller kontrollieren. Statt anzuhalten flüchtete der Fahrer und sein Sozius sprang ab. Der 16- Jährige konnte schließlich durch die Beamten aufgegriffen und einem Erziehungsberechtigten übergeben werden. Durch weitere Ermittlungen konnte schließlich auch der 16-jährige Fahrer des Motorrollers festgestellt werden. Er war vor der Kontrolle geflüchtet, da sein Motorroller nicht angemeldet und versichert war. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

0726 - „Freistaat Bayern - Schild“ geklaut

Nördlingen / Landesgrenze - Ein ziemlich dreister Täter hatte in den vergangenen Tagen sich offensichtlich mit einem Trennschleifer an einem Verkehrszeichen an der B 29 zu schaffen gemacht. Nachdem er die Metallhalterungen durchgeflext hatte, entwendete er das aufgestellte „Freistaat Bayern - Schild“ an der Landesgrenze zu Baden-Württemberg. Insgesamt entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Nördlingen unter 09081/2956-0.

0727 - Fernsehsendung löst Polizeieinsatz aus

Unternefsried - Am Montag gegen 19:10 Uhr wurde eine Funkstreife der PI Zusmarshausen zu einem Einsatz nach Unternefsried beordert. Dort hatte eine Apple-Watch Alarm ausgelöst und automatisch beim Notruf der integrierten Leitstelle angerufen. Der Träger/Trägerin der Uhr meldete sich nicht, jedoch übertrug die Uhr auch den Ton und so konnte im Hintergrund ein lautstarker Streit gehört werden, bei dem es um 10.000 Euro gehen soll. So vorgewarnt begaben sich die Beamten an die Adresse, welche durch Positionsangabe der Uhr ermittelt wurde. Vor Ort stellte sich die Situation dann völlig anders dar. Trägerin der Uhr war eine 77-jährige Frau. Diese war gestürzt. Durch den harten Aufprall löste die Uhr den Notruf aus. Der lautstarke Streit im Hintergrund war eine Fernsehsendung, welche den Kollegen vom Notruf live übertragen wurde. (Vermutlich der Krimi „Morden im Norden“ auf dem 1. von 18:50 - 19:45 Uhr lief). Die gestürzte Dame wurde durch den Rettungsdienst versorgt.