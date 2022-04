REGION FÜRSTENFELDBRUCK Im Verlauf des gestrigen Montags, 11.04.2022, wurden in der Region Fürstenfeldbruck zahlreiche Bürgerinnen und Bürger telefonisch durch Betrüger kontaktiert. Insgesamt 11 derartige Fälle wurden durch die Polizei gestern in diesem Bereich registriert. Zwei Frauen aus den Landkreisen Fürstenfeldbruck und Landsberg am Lech fielen auf die Betrugsmasche herein und verloren so insgesamt einen fünfstelligen Geldbetrag. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck übernahm die weiteren Ermittlungen und gibt Tipps.

Eine arglose 65-jährige Frau aus Olching wurde gegen Mittag per Telefon darüber informiert, dass ihre Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte. Eine Haft könne nur durch die Zahlung einer Kaution abgewendet werden. Da die Frau den falschen Polizeibeamten und der vermeintlichen Staatsanwaltschaft Glauben schenkte, übergab sie einem angeblichen Amtsboten Geld und Schmuck in fünfstelliger Höhe.

Ebenfalls gestern Mittag rief ein Mann bei einer 60-Jährigen aus dem Landkreis Landsberg am Lech an und gab sich als deren Sohn aus. Im weiteren Verlauf des Gesprächs forderte der bislang unbekannte Täter von der Geschädigten Geld für Möbel. Da auch die 60-Jährige den Betrug zunächst nicht bemerkte, überwies sie einen vierstelligen Geldbetrag an ihren vermeintlichen Sohn.

In Dachau konnte die Übergabe einer fünfstelligen Bargeldsumme durch eine aufmerksame Bankmitarbeiterin verhindert werden. Ein älteres Ehepaar wollte gestern Vormittag Geld abheben, um eine Kaution für ihre Tochter zu bezahlen, die an einem schweren Unfall beteiligt war. Die Mitarbeiterin der Bank wurde jedoch stutzig und informierte die Polizei, nachdem sie die beiden Geschädigten über die Betrugsmasche aufgeklärt hatte.

Wie die beschriebenen Fälle zeigen, arbeiten die Betrüger mit unterschiedlichsten und teils sehr haarsträubenden Geschichten. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck warnt ausdrücklich vor den Maschen und gibt folgende Tipps: